Fenerbahçe'de kesin olarak seçimin yapılacağı toplantı, 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Genel kurul süreci 6 Haziran saat 10.00'da başlayacak ve kongrenin ilk gününde idari maddeler görüşülecek. 7 Haziran'da ise başkanlık ve kurul seçimleri için oy verme işlemi tamamlanacak. Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yarışacağı seçime saatler kala SÖZCÜ de yaptığı dev anketle taraftarın nabzını tutuyor...

AZİZ YILDIRIM

Fenerbahçe'de 1998-2018 yılları arasında kulüpte 20 yıl başkanlık yapan Aziz Yıldırım, kulübün 120. yılında 'camiayı yeniden birleştirme' söylemiyle 6 Mayıs 2026'da aday olduğunu resmen duyurdu.

Uzun vadeli kalıcı olmak için gelmediğini söyleyen Yıldırım, 12 yıllık şampiyonluk hasretini ve idari ayrıştırmayı bitirmek için "1 yılda toparlayacağım" söylemini kullanıyor. İsim açıklamayacağını söyleyen Yıldırım'ın, Vedat Muriqi ve Serhou Guirassy ile anlaştığı biliniyor.

HAKAN SAFİ

Ali Koç döneminde yönetim kurulu üyeliği yapan ve iş dünyasındaki kimliğiyle bilinen Hakan Safi, Fenerbahçe'yi geleceğe taşıyacak yeni nesil bir yönetim vizyonu sunduğunu belirterek dinamik bir kadroyla adaylığını ilan etti.

Safi'nin izlediği strateji ise daha çok isim açıklamak üzerine. Safi, şimdiye dek Merih Demiral ve Luis Suarez isimlerini açıkladı. Ancak Safi'nin bu isimlerin yanı sıra Serhou Guirassy ve Robert Lewandowski ile de anlaştığı biliniyor.