Borsa İstanbul’u sarsan fon krizine ve tarihin en büyük borsa vurgununa giden yolu, üretimi durdurulmuş, fabrikaları satılmış ve bünyesinde tek bir çalışan dahi barındırmayan ‘tabela’ şirketlere göz yumarak ören Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Türkiye’nin en köklü ve mali açıdan en şeffaf bağımsız basın kuruluşu Sözcü Gazetesi’ne (Estetik Yayıncılık A.Ş.) finansal sansür uyguladı.

Sözcü, nitelikli yatırımcılara yönelik 750 milyon lira nominal tutara kadar tamamen yasal ve teminatlı borçlanma aracı ihracı başvurusu yaptı. Ancak verdiği onaylarla şüpheli bilançolara tavan açan SPK, Sözcü’nün talebini rasyonel bir gerekçe sunmadan reddetti. SPK Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı’nca gönderilen yazıda, talebin Kurul’un 23.12.2025 tarihli toplantısında olumsuz karşılandığı bildirildi.

66 ŞİRKET 1 SÖZCÜ ETMEDİ

Sermaye piyasaları tabela şirketlerin oyun alanına dönerken borsadaki 66 şirketin toplam çalışan sayısı Sözcü’nün 505 kişilik istihdamına dahi ulaşamıyor. Oysa Sözcü, yıllık 1.5 milyar lira cirosuyla medya sektörünün mali lideri konumunda bulunuyor. Bugüne kadar devlete ödenen 20 milyon dolarlık vergiyle temiz bir sicile sahip olan gazete, mülkiyeti kendisine ait matbaaları, arsaları ve güçlü marka değeriyle piyasanın en güvenli limanlarından biri.

2 ÇALIŞANLA %4000 PRİM

Manşetlerimizle ortaya çıkardığımız skandallardan Gündoğdu Gıda’da Manisa’daki tesis yılbaşında kapatıldı, makineler satıldı ve işçi sayısı 200’den 2’ye düşürüldü. Üretimi biten şirketin hisse fiyatı 1 yılda yüzde 4000 artarak piyasa değerini 103 milyar liraya çıkardı; Arçelik ve Otokar’ı ikiye katladı. SPK, ‘1 masa 1 sandalye’ şirketlere sermaye piyasalarında alan açarken gerçek varlıkları ve istihdamıyla devlete yük olmayan bağımsız medyaya ise finansal sansür duvarı örüyor.

Tera fonları Vişne ve Destek’le ünlendi

Fon skandalının merkezindeki Tera Holding liderliğindeki Vişne Madencilik, Şubat 2025’te halka açıldı; hissesi 40 liradan 550 liraya fırladı. SPK bu suni fiyata ceza kesti, Tera yöneticilerine 8.8 milyon lira ceza verdi. Buna rağmen Tera’nın halka arzlarına göz yumuldu. Ocak 2025’te halka açılan Destek Finans da benzer manipülasyonla Eylül 2026’da 3.960 lira seviyesine tırmandı. Bu anormal fiyatlama, Eylül 2026’da patlak veren dev fon krizinin tam merkezinde yer aldı.

2025’te 353 ihraç belgesi onayı verdi

SPK’nın resmi verileri, borçlanma tavanı dağıtırken gösterilen cömertliği ve Sözcü’ye uygulanan çifte standardı belgeliyor. Kurul, 2025 yılında borçlanma araçlarında tam 353 onay verdi. Böylece özel sektör tahvili ve finansman bonosu olmak üzere toplam 2 trilyon 170 milyar 590 milyon liralık borçlanma aracı ihracı gerçekleşti. 2026’nın ilk 9 ayında ise 262 başvuruya onay verilerek 1 trilyon 975 milyar lira tutarında satış tamamlandı. Milyarlık tavanları kolayca onaylayan SPK, Sözcü’nün tamamen yasal ve teminatlı başvurusunu ise gerekçesiz reddetti.