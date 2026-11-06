Turhan Çömez, SÖZCÜ’nün manşetine taşıdığı “Somali’ye 350 milyon dolarlık uzay merkezi” haberini değerlendirdi. “Sokaklarda derin bir sefalet, açlık ve yoksulluk var. Somali tarlasına 350 milyon dolar gömecekler, milletin parasını boca edecekler” diyen Çömez, Somali’ye yapılanları şöyle anlattı:

“Somali’ye 1 milyar dolardan fazla yardım yaptık, onlar ne yaptı? Diplomatik pasaport dahil bize vize koydu, Güney Kıbrıs’ı da tanıdı. 2023’te yerli ve millî roketimizle Ay’a sert iniş yapacaktık. Sene 2026 ne sert indik ne yumuşak. Şimdi de 2027 yılında uzay aracımız Ay’a gidecekmiş. Bu milletle alay etmeyin.”

İYİ PARTİLİ TURHAN ÇÖMEZ, FON SKANDALI SORUMLULARININ İSMİNİ KOYDU:

Fon Vurgunu Orgütü

“Siyasiler, saray çevreleri, bürokratlar, SPK, BDDK, BIST, Takasbank, MASAK Maliye, banka müdürleri, finansal aktörler… Çok üst düzey isimler işin içinde.”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, fon skandalını Meclis’te değerlendirdi, sorumluları “Fon Vurgunu Örgütü” olarak tanımladı. Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, “Ortada korkunç bir rant gerçekleştirmiş fon vurgunu örgütü var. Arkasında güç odakları var, siyasi güç odakları var. Örgüte alan açan kamu bürokrasisi var. Çete fon toplantısına da katıldı, vurgunla mücadele edeceklerin içine sızdı” diyen Çömez, şu açıklamalarda bulundu:

‘İÇLERİNDE DOLAŞIYOR’

“Bu çetede SPK, BDDK, BIST, Takasbank, MKK, MASAK, Maliye, Bakanlığı. Bunların her birinde örgüte alan açan çete mensupları var. Banka müdürleri var, müdür yardımcıları var, müşteri temsilcileri var. Medyada algı yönetimi yapan yapılar var. İletişim ve organizasyon ağları var. Bu yapıda ayrıca finansal aktörler, aracı kurumlar, fon ve portföy yöneticileri var. Arkasında siyasi ayağı da olan bir çete. Birkaç hafta önce Cumhurbaşkanlığında yapılan toplantıya bu çete üyeleri de katıldı. Bu vurgunla mücadele edecek adamların içerisinde bu çetenin üyeleri varmış. Vurgunla mücadele edeceklerin içine sızdılar. Böyle bir yönetim anlayışı olur mu?”

‘DEVLETE GÜVENMİŞLERDİ’

Küçük yatırımcının devlet güvencesiyle girdiği fonlardan büyük mağduriyet yaşadığını yineleyen Çömez, “Biz sizi daha önce uyardık, neden dikkat etmediniz?” diye sorduktan sonra şöyle devam etti:

“Türkiye yüzyılı’ sloganını bulan sizin eski milletvekiliniz baktık ki paraları Londra’ya götürüp şirket kurmuş beyefendi. Portfolyo şirketleri kurmuş. Ampulün ışığı sönecek. Birleşik Krallık’ın güneşi sönmeyecek diye mi gittiniz Londra’ya şirketler kurdunuz? Bu muydu sizin Türkiye yüzyılınız? Bu adamın, şirketini Londra’da buldum. Aynı şirketin adresinde milyarlarca lirayı transfer edip Londra’da gayrimenkuller almış müteahhitlerimiz var.