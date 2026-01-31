SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği kalitesiz tıbbi malzeme skandalı, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından “itibarımız zedeleniyor” gerekçesiyle yalanlanmaya çalışılırken, benzer olayların sürdüğü ortaya çıktı.

Kalitesiz malzemeye ilişkin çarpıcı bir olayın resmi belgesi bu kez Burdur’dan geldi. Acil servise getirilen bir hastaya damar yolu açılmak istendiği sırada kullanılan “intraket” adlı tıbbi malzeme kırıldı. Damar içinde kalan plastik parça nedeniyle hasta zorunlu olarak ameliyata alındı ve hayati tehlikeyi güçlükle atlattı.

HIZLA AMELİYATA ALINDI

Olayla ilgili tutanak tutulup Teftiş Kurulu’na bildirildi ancak kalitesiz malzeme sorununun devam ettiği belirtildi. Resmi tutanağa göre olay, 26 Ocak 2025’te Burdur Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yaşandı.

Osman Kemal Sağlam adlı hastaya damar yolu açılması sırasında kullanılan intraketin kalitesiz olması nedeniyle kırıldığı, ucundaki plastik parçanın sağ iç dirsek bölgesindeki damar içinde kaldığı belirlendi. Hasta, plastik parçanın çıkarılması için acil ameliyata alındı ve parça cerrahi müdahaleyle çıkarıldı. Olayla ilgili CHP tarafından soru önergesi de verildi.

Bu sağlıksız malzemeleri alanlardan hesap sorulsun

Genel Sağlık-İş Başkanı Dr. Derya Uğur, Sağlık Bakanlığı’na yazı göndererek kalitesiz tıbbi malzemelerin hasta hayatını tehlikeye attığını vurguladı ve kaliteli malzeme alınmasını istedi.

Uğur, “Bu durum yalnızca Burdur’a özgü değildir. Türkiye genelinde kullanılan birçok tıbbi malzemenin kalitesinin düşük olduğu bilinmektedir. Kalitesiz tıbbi malzeme alımında sorumluluğu bulunanlar cezalandırılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Doktor: Kalitesiz malzeme yüzünden beni suçladılar

Doktor Gülşen Türk yaşadığı sorunu ‘İstenmeyen olay formu’na aktardı:

“Malzemeler kaynaklı yaşadığım mağduriyetin tarafınızca anlaşılması ve aile tarafından meslek itibarımın düşürülmesi sebebiyle kullanılan malzemenin incelenerek daha güvenli malzemeyle çalışmamın sağlanmasını istiyorum. Malzeme kaynaklı hatanın hasta yakınları tarafından beni suçlu göstermesinin engellenmesini talep ediyorum.”

Sağlık skandalı hazırlanan tutanakta detaylı anlatıldı

PLASTİK malzeme damarda kırıldıktan sonra bir tutanak tutuldu, şöyle anlatıldı:

“20 ml intraket plastik kısmı dipten ayrılarak hastanın sağ iç dirsek hısmında damarda kalmıştır. 01:37’de Kalp Damar uzmanı Dr. Tarik Bey, arandı. Kanül ucunu bulunduğu yerden çıkarmak, amacıyla 02.20’de hastanemizin ameliyathane birimine hastanın sevkini gerçekleştirildi. İş bu tutanak tarafımızca imza altına alındı.”