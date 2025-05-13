47 yıllık silahlı mücadeleyi bıraktığı açıklamasında PKK, Lozan’ı reddedip, soykırım ifadelerine yer verdi, tepki çekti. PKK’nın kendini feshettiğini ilan ettiği açıklamada, Lozan Antlaşması’na da atıfta bulunuldu ve “Lozan’a karşı sahneye çıktık” denildi. Metinde Lozan şu ifadelerle yer aldı:

“Partimiz PKK; kaynağını Lozan Antlaşması ve 1924 Anayasasından alan Kürt inkâr ve imha siyasetine karşı, halkımızın özgürlük hareketi olarak tarih sahnesine çıktı. Silahlı mücadele stratejisi temelinde meşru, haklı bir mücadele yürüttü.”

İhaneti ilk SÖZCÜ gündeme taşıdı

Açıklamada iki ayrı kez ‘Soykırım’ sözcükleri de yer aldı ve şöyle denildi: “Uluslararası güçleri halkımıza yönelik yürütülen yüzyıllık soykırım politikalarındaki sorumluluklarını görerek demokratik çözüme engel olmamaya ve sürece yapıcı katkılarını sunmaya davet ediyoruz.”

10-15 YIL SONRASINA DİKKAT

Yazarımız emekli general Dr. Naim Babüroğlu, bu iki ifadeyle ilgili şu yorumu yaptı:

“Bu açıklama öncelikle Lozan’ı reddediyor, Cumhuriyeti reddediyor, Lozan’dan önceki Sevr anlaşmasının hükümlerinin geçerli olduğunu kabul ediyor burada. İkinci olarak 100 yıllık soykırım biliyorsunuz, sözde soykırım Ermeni olayıyla ilgili Türkiye kendini aklatamadı. Devlet onu reddetmezse; 10-15 yıl sonra uluslararası mahkemelerde Türkiye, ‘Kürtlere soykırım uygulamıştır’ davaları başlayacak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bu bildiriyi eğer çok kısa sürede yok hükmünde saymazsa devlet özelliğini kaybetmiş demektir.”

Yavaş’tan Lozan tepkisi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Lozan Antlaşması için “Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin Tapusudur” dedi. Yavaş X hesabından, “Türkiye Cumhuriyeti PKK’ya diz çökmez. Diz çöktürür! Yaşasın Lozan, yaşasın Cumhuriyet” mesajını paylaştı.