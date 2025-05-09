CHP Karaman Milletvekili Av. İsmail Atakan Ünver, 24 Ocak 2025 tarihinde Karaman İl Özel İdaresi tarafından yapılan daimî işçi alımına dair süreçte yaşananları Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Ünver’in verdiği yazılı soru önergesine göre, 24 Ocak 2025 tarihinde Karaman İl Özel İdaresi tarafından duyurulan işçi alımı ilanı yalnızca bir gün yayımlanmış, kamuoyunun ve iş arayan yurttaşların haberdar olamaması büyük tepki toplamıştı. Gelen tepkiler ve usulsüzlük iddiaları üzerine 6 Şubat 2025’te başvuru süreci iptal edilmişti.

KURUMA LİSTE VERİLDİĞİ İDDİASI

İptalin ardından kurum tarafından sürecin şeffaflıkla yürütüleceği belirtilerek, yeni başvuruların İŞKUR üzerinden yapılacağının duyurulduğunu ifade eden Ünver, KPSS şartı aranmadan yapılan başvuru sürecine yaklaşık bin 800 kişinin müracaat ettiğini belirtti. Ünver; “Alımın mülakat yöntemiyle yapılacağı duyurulmuştur. Bu sefer de mülakatla işe alınacak kişiler için iktidar partisinin ilgili kuruma liste verdiği ve alımın bu listeye göre yapılacağı iddiası yaygın olarak konuşulmaya başlanmıştır” dedi.

AÇIKLANAN SONUÇLAR, VİCDANLARI KANATTI

Yapılan mülakatların ardından açıklanan sonuçların kamuoyunda derin bir hayal kırıklığı yarattığını belirten Ünver, önergesinde gündeme gelen çeşitli iddialara yer verildi. İşe alınan kişilerin önemli bir bölümünün iktidar partisinin il ve ilçe teşkilatlarında görev yapanların yakınları arasından seçildiğine dair söylentilere dikkat çeken Ünver, önergesinde yaptığı değerlendirmede; “Bu durum, yapılan mülakatta liyakat yerine siyasi referansların esas alındığı yönündeki kaygıları güçlendirmektedir” ifadelerini kullandı.

MÜLAKAT SADECE FORMALİTE MİYDİ?

Mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından kamuoyunda “sadece formalite icabı mülakat yapıldığı” algısı oluştuğunu dile getiren Ünver, devletin kaynaklarıyla yürütülen bu süreçte sınava umutla giren yüzlerce yurttaşın emeğinin ve umudunun yok sayıldığını vurguladı. Eşitlik, hakkaniyet ve adalet ilkelerine aykırı bu durumun kabul edilemez olduğunu ifade etti.

SİYASİ YAKINLIKLAR TESADÜF MÜ?

Ünver’in, kamuoyunda konuşulanlar ile yerel ve ulusal basında yer alan siyasi yakınlık iddialarını göz önüne alarak İçişleri Bakanlığı’na verdiği yazılı soru önergesine yansıyanlara göre, mülakat sonucu işe alınanların bazılarının siyasi yakınlıkları şu şekilde:

• AKP Karaman İl Başkan Yardımcısının eşi

• AKP Karaman Merkez İlçe Başkanının oğlu

• AKP Karaman İl Genel Meclis Üyesinin yeğeni

• Eski AKP Sarıveliler İlçe Başkanının oğlu

• AKP teşkilatına yakınlığıyla bilinen bir köy muhtarının oğlu

• Aslen Karamanlı olan bir yüksek yargı mensubunun yakını

• AKP Karaman İl Başkanlığından bir çalışanın oğlu

BU YAPILAN, YILLARDIR SÜREGELEN KAYIRMACILIĞIN YENİ BİR ÖRNEĞİ

Bu tablonun, bugüne kadar süregelen kayırmacılık ve siyasi kadrolaşma iddialarının yeni ve açık bir örneğini oluşturduğunu ifade eden Ünver, “Zaten yıllardır süregelen haksız uygulamalar ve liyakatsiz atamalar kamu idaresine duyulan güveni yok denecek seviyeye düşürmüşken ortaya çıkan bu durum, var olanı da bırakmayacak bir nitelik taşımaktadır.” dedi.

İŞTE ÜNVER'İN O SORULARI

Ünver’in İçişleri Bakanı’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu yazılı soru önergesinde yer alan sorular şu şekilde:

1- Karaman İl Özel İdaresi’nin mülakatla yaptığı işçi alımında liyakatin esas alınıp alınmadığına dair Bakanlığınızca bir denetim yapılmış mıdır?

2- Mülakat sonucu işe alınan kişiler arasında, iktidar partisinin eski ve yeni yöneticilerinin birinci derece yakınlarının bulunduğu iddiaları doğru mudur?

3- Söz konusu alım sürecinde, iddialarda yer aldığı gibi herhangi bir siyasi partiden ilgili kurum ve kurumlara isim listesi ulaştırılmış mıdır?

4- Mülakat sonuçlarının kamuoyunda tepkiyle karşılandığı, müracaatçı yaklaşık 1800 yurttaştan 29'u dışındaki tamamının mağdur edildiği bu daimî işçi alım sürecinin yeniden gözden geçirilmesi, mülakatların ve haksız işe alımların iptali yönünde Bakanlığınızca bir adım atılması düşünülmekte midir?

5- Açık mağduriyetler ortada dururken iptal düşünülmüyor ve düşünülmeyecekse sebebi nedir?