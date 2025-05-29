F.Bahçe Beko, pazar akşamı Monaco’yu yenerek, EuroLeague şampiyonu oldu. SÖZCÜ, bu büyük başarıyı pazartesi nüshasında tam sayfa haberleştirdi, Türk spor tarihine geçen bu zaferden duyulan gururu-sevinci okuyucularıyla doya doya paylaştı.

AKP Bursa Milletvekili Mustafa Varank da Abu Dabi’deki final öncesi Başkan Ali Koç’a ‘uğur getirmesi için okunmuş baklava ikram etmesini’ sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu ikram final maçından önce yaşandı. Mustafa Varank o anı, “Okunmuş baklavayı besmeleyle yediriyoruz. Bismillah” diye paylaştı. DHA haber yaptı. SÖZCÜ’nün yayınlaması rahatsızlık yarattı.

SÖZCÜ, F.Bahçe Beko’nun başarısının analizini salı günkü sayısında yine tam sayfa okuyucularına aktarırken, Mustafa Varank’ın paylaşımına da yer verdi. F.BAHÇE Spor Kulübü, dün Türkiye’de yayınlanan gazetelerin arka sayfasını tamamen kaplayan bir ilan verip, Basketbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonu olmasının onurunu paylaştı.

Türkiye'deki gazetelerin tamamını toplasanız SÖZCÜ kadar satmıyor. Ama o ilan sadece SÖZCÜ’de yayınlanmadı. Böylece “Sadece ağız tadını değil, keyif de kaçıran okunmuş baklava” haberimiz nedeniyle başta F.Bahçeliler olmak üzere bütün SÖZCÜ okurları cezalandırıldı.

Bitti mi? Hayır. Türkiye’de bir insan gerçeği, sadece gerçeği öğrenmek, propaganda yerine haber görmek isterse direkt SÖZCÜ TV’yi açar. Türkiye’de gün SÖZCÜ TV ile başlar, SÖZCÜ TV ile biter. Öyle ki gerçeğe muhalif kesim bile gözünü SÖZCÜ TV’den alamaz. Ama SÖZCÜ TV’ye verilen ve yayın programına konulan Koç Holding şirketlerine ait bir dizi reklamlar da durduruldu. Türkiye’nin en çok izlenen ve gücünü güvenirliliğinden alan SÖZCÜ TV izleyicileri söz konusu şirketlerin ürünlerini ve rakiplerine karşı avantajlarını öğrenmekten mahrum bırakıldı.

Okurlarıyla izleyicilerinin desteği dışında gelir kaynağı ve dayanağı bulunmayan SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ Medya Grubu, sadece gazetecilik yapıyor. Bağımsız gazeteciliği tavizsiz olarak sürdürmek için halkın desteğinden başka bir kaynağa ihtiyaç da zaten yok. Yani SÖZCÜ’ye ambargo uyguladığını zannedenler, aslında çıplak gerçeği öğrenmek isteyen eğitimli ve başarılı on binlerce okurumuza ayrımcılık yaptığını bilmeli.

Tarih göstermiştir ki gerçeği savunmak cesaret ister. Zaten SÖZCÜ, bunu 3 Temmuz sürecinde ispatladı. F.Bahçe’ye operasyon çekilirken, bugün ilana boğulanlar sütre gerisinde F.Bahçe’ye kurulan kumpasın medya ayağını oluşturuyordu. Karşı cephede, F.Bahçe’nin yanında ise bir tek SÖZCÜ vardı: “BU BİR KUMPASTIR” diye haykırıp gerçeği savundu.

İslam Çupi’nin “F.Bahçe büyüklüğü ne şampiyonluk büyüklüğü ne kupa büyüklüğüdür. Onun büyüklüğü başka bir büyüklüktür işte, adı konamaz” sözünü unutmayın. Bu büyüklüğe gölge düşürmeye yönelik her türlü eylemi gerek SÖZCÜ Gazetesi’nde gerekse SÖZCÜ TV’de eleştirmeye devam edeceğiz. Bir taraftan da Türk spor bayrağını zirveye çıkarırken, F.Bahçe’nin yanında olacağız. F.Bahçe Spor Kulübü de SÖZCÜ de halkındır.