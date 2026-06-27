Cengiz KARAGÖZ

Türkiye’nin en büyük özelleştirmelerinden biri olan araç muayene istasyonlarının işletme hakkı devri için görüşü sorulan Danıştay’dan nihayet ilk adım geldi. Danıştay 1’inci Daire, SÖZCÜ’nün konuyu gündeme getirmesi üzerine 13 aydır bekleyen özelleştirme dosyasını 1 haftada görüşüp Danıştay İdari İşler Kurulu’nun onayına sundu. SÖZCÜ, yaptığı haberle devlete akacak 100 milyar liraya yakın nakit kaynağın yolunu açtı.

Kurul’un, 1’inci Daire’den gelen kararı kısa sürede görüşüp sonucu ÖİB’e göndermesi bekleniyor. Danıştay İdari İşler Kurulu görüşünü Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na (ÖİB) gönderdiği andan itibaren araç muayene ihalesini kazanan MOI ortaklığıyla sözleşme imzalanmasının önünde engel kalmayacak. Böylece MOI için borcunu ödeme yükümlülüğü o gün doğacak.

Taksit durumunda 29 milyar lira, peşin ödemede 96.1 milyar lira devlete akacak.

ANINDA 96 MİLYAR TL

Aralarında iktidara yakın iş insanı Metin Güneş’in firması Met-Gün İnşaat, İtversia Gestions (İspanya), Opus Group AB (İsveç) ile VTV Norte S.A (Arjantin) firmalarının bulunduğu MOI gurubu ihaleyi 1 milyar 720 milyon dolarlık (bugünkü kurlarla yaklaşık 80.1 milyar TL) teklifiyle kazanmıştı. MOI, borcunun tamamını öderse KDV dahil 2 milyar 64 milyon dolar borç kesinleşecek. Paranın o günkü kurla ödenmesi istenecek. Böylece devletin kasasına aynı gün KDV dahil 96.1 milyar lira para girecek.

Hazine bu sayede daha az borçlanacak, ilave faizden kurtulacak. MOI taksitli ödeme seçeneğini kullanırsa, borcunun en az yüzde 30’unu peşin ödeyecek. Bu da KDV dahil yaklaşık 28.9 milyar liranın devletin kasasına gireceği anlamına geliyor. Yeni bir rötar durumunda Hazine’nin gecikme kaynaklı oluşan zararının artacağı belirtiliyor.

Rüşvetle suçlanıyor

MOI ortak girişim grubunun Arjantinli ortağı VTV Norte SA, kendi ülkesinde rüşvet vermekle suçlanıyor. Bu şirket araç muayene sözleşmesini güvence altına almak karşılığında rüşvet ödemeyi kabul eden 7 şirkete hizmet ihalelerini yönlendirmekle suçlanıyor. Arjantin’de 12 araç muayene istasyonu bulunan bu şirketin rüşvet suçlanmasından aklanmadan Türkiye’nin en kritik kamu hizmetine ortak edilmesi tartışma yarattı. Bu durumun şirketin ortaklık yapısının bozulması ya da ihalenin iptal edilmesi gibi sonuçlara gidip gitmeyeceği merak ediliyor.

Metin Güneş

Metin Güneş aradığı bilirkişiyi buldu

Kocaeli’NİN Gebze ilçesinde 29 Ekim 2025’te meydana gelen ve 4 kişinin yaşamını yitirdiği Arslan Apartmanı faciasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporları arasında ortaya çıkan farklı değerlendirmeler tartışma yarattı. İlk raporda metro inşaatı ve yüklenici firmanın sorumluluğu noktasında iktidara yakın Metin Güneş'in şirketi Eze İnşaat öne çıkarıldı. Faciadan 238 gün sonra hazırlanan yeni bilirkişi raporunda ise çökmenin temel nedeni olarak zemin sorunları ve yapıdaki aykırılıklar gösterildi. Rapora göre metro tüneli kazısı sırasında herhangi bir göçük meydana gelmedi.

Yeni bilirkişi raporunun henüz avukatlara ulaşmadığı ve söz konusu raporun hangi bilirkişiler tarafından hazırlandığının bilgisinin ise ileriki günlerde netleşeceği ifade edildi.