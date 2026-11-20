Sözcü Medya Grubu'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Yonca Yücekaleli 'Ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla, Funda Sıdalı, Mustafa Asım Akgül, İsmail Öz ise imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış şeklinnde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
17 Kasım'da gözaltına alınan Yücekaleli, Sıdalı, Akgül ve Öz savcılıktaki ifadelerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadelerinin ardından 4 ismi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma Burak Akbay'ın yargılandığı dosyada mali işlemlerin incelenmesi için savcılığa bildirim yapılması üzerine yapılmıştı.
17 Kasım'daki operasyonun ardından Sözcü Televizyonu ve Sözcü'nün internet sitesinin bağı bulunduğu şirkete TMSF kayyum olarak atanmıştı.
Karar basılı gazeteleri kapsamamıştı.