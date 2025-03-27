İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında yapılan yayınlarla ilgili Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan ceza yağdı. SÖZCÜ TV'ye 10 gün ekran karartma cezası verildi. SÖZCÜ Televizyonu 10 gün boyunca yayın yapamayacak!
SÖZCÜ susarsa Türkiye susar!
RTÜK’ün kararıyla Sözcü TV’ye 10 gün ekran karartma cezası verildi. Basın özgürlüğüne vurulan bu darbe, halkın haber alma hakkını doğrudan hedef alıyor.
Bağımsız medya susturulursa, gerçekleri kim anlatacak? Sözcü susarsa, Türkiye susar!
Özgür basına sahip çık, ses ver!