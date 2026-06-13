Türk televizyonlarının efsanesi, dobra ve sert yorumlarıyla futbolun en çok konuşulan ismi Erman Toroğlu, 24 yıl sonra Dünya Kupası’na geri dönen A Milli Takımımız için Sözcü Televizyonu’nda ekran başında! Bugün saat 22.30’da, Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Yasin Yıldırım’ın moderatörlüğünde dev buluşma başlıyor. Ay-Yıldızlı ekibimizin son durumu, kamp atmosferi, oyuncuların performansı ve Dünya Kupası heyecanı masaya yatırılacak.

İKİNCİ BULUŞMA SAAT 09.00’DA

Hakem kararları mı tartışmalı? Oyuncuların form grafiği mi merak ediliyor? Erman Hoca konuşacak, “Neyse o!” diyecek! 24 yıl sonra gelen bu büyük geri dönüşte, milli takımın her adımı Sözcü Televizyonu’nda canlı canlı tartışılacak. Saat 07.00’de başlayacak Avustralya-Türkiye karşılaşmasının bitiminde de söz yine Erman Hoca’da olacak. Saatler 09.00’u gösterdiğinde zorlu karşılaşmanın kritiğini Yasin Yıldırım ve Erman Toroğlu birlikte yapacak. Yeni parola belli: Dünya Kupası varsa, Erman Hoca var. Erman Toroğlu Sözcü TV’de, milli heyecan zirvede!