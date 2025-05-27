RTÜK tarihinin en ağır cezalarını bugün oy çokluğuyla verdi. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, tutuklanan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma sırasındaki yayınlar gerekçe gösterilerek SÖZCÜ TV'ye 10 gün yayın durdurma cezası verildi. 10 gün yayın durdurma cezası lisans iptalinden önceki en ağır ceza...

Kararın SÖZCÜ TV'ye ulaşmasının ardından 1 Haziran günü itibariyle karartma başlayacak.

SÖZCÜ Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, kararı SÖZCÜ TV'de yayınlanan İpek Özbey'in sunduğu Kırmızı Beyaz programında yorumladı.

'BİR GAZETE ALIYORSANIZ BEŞ TANE ALIN'

"Şu gazete her şeyin başlangıcı. Önce SÖZCÜ Gazetesi kuruldu, sonra Sözcü.com.tr kuruldu, ardından SÖZCÜ TV geldi. Korkusuz ailemize katıldı. Hani boykot falan deniyor ya pozitif boykot için bu olaylar vesile. Bir tane Sözcü Gazetesi alıyorsanız 5 tane alın. Türk Hava Yolları uçağına biniyorsanız, vapura biniyorsanız alın ve koltuğa bırakın."

'SÖZCÜ SUSARSA TÜRKİYE SUSAR'

"Bu gazeteye sahip çıkmamız gerekiyor. Bu gazete susarsa Türkiye susuyor. Bu 10 günlük süreçte bunu iliklerimize kadar hissedeceğiz. SÖZCÜ'nün olmaması sadece bizim değil bizim gibi hayat bakan zihniyet akrabalarımızın da sesini kısıyor. Onlar baskıyı artırdıkça biz gazetenin baskısını artıralım."

'UMUYORUM Kİ MAHKEME DURDURMA KARARI VERİR'

SÖZCÜ TV Programcısı İpek Özbey de karara tepki gösterdi.

"Sözcü ciddi bir mücadele veriyor. Bir insanın kendi ülkesinden uzakta yaşaması bile yeterince büyük bir bedel ona rağmen sadece gazetecilik ve haberle var olan bir kurum SÖZCÜ. Umuyorum ki mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verir."