Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoların yayınlanması sırasında 'halkı kin ve düşmanlığı teşvik ettiği' iddiasıyla RTÜK'ten ceza geldi. SÖZCÜ TV 1 Haziran'dan itibaren 10 gün boyunca yayın yapamayacak. Siyasiler "SÖZCÜ gazetesini alalım, okumaya devam edelim" dayanışma çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "SÖZCÜ TV bir TV kanalından fazlası. SÖZCÜ TV milletin, adaletin, demokrasinin sözcüsü. Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı bekliyoruz. SÖZCÜ TV'nin ekranını karartmak isteyenler muhalefetin sesini kısmak istiyor. Gerçekleri duymak istemiyorlar. Bütün Türkiye'nin tepki göstermesi lazım" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bu haberi aldığımda ülkemizde basın özgürlüğü standartları hem de demokratik kültürümüz açısından çok büyük üzüntü duydum." dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Şu anda ülkede büyük bir adalet ve hukuk krizi yaşanıyor. Gerçekler kapanmayınca çareyi TV'yi kapatmakta buluyorlar" ifadesini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Maalesef bir devlet kurumu olması gereken RTÜK aldığı kararlarla bir parti kurumu gibi hareket ediyor. Bu ceza sadece SÖZCÜ TV'ye değil halkın haber alma hakkına vurulmuş açık bir darbedir. Bu ceza farklı seslere yönelik tahammülsüzlüğün en bariz göstergesidir" değerlendirmesini yaptı.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Bir taraftan siyasi rakiplerini mahkemeleri bir enstrümana çevirerek susturmaya çalışıyor. Diğer taraftan yalanın karşısındaki en etkili argüman olan gerçeğin görünmez kılınması için olağanüstü bir çaba içerisindeler" diye konuştu.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, "Basın, Anayasal güvence altında. Milletin haber alma hakkını sen nasıl kısıtlayabilirsin. Bu bir nevi toplumu cezalandırmaktır" yorumunu yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da, "SÖZCÜ TV'ye verilen 10 günlük yayın yasağını asla kabul etmiyorum, çifte standart olduğu muhakkak. Olmazsa olmazımız basın özgürlüğüdür, çok üzgünüm" diye konuştu.