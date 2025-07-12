Yayın hayatına başladığı 1 Mart 2023’ten itibaren doğru ve tarafsız haberciliğin adresi olan SÖZCÜ TV’ye RTÜK’ün verdiği 10 günlük ekran karartma cezası kapsamında SÖZCÜ TV’nin yayınları, 9 Temmuz’u 10 Temmuz’a bağlayan gece yarısı itibariyle durduruldu.

SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı

SADECE GERÇEKLER

SÖZCÜ TV yönetimi bu gerekçeyi “ifade özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına açık bir saldırı” olarak niteledi ve yürütmenin durdurulması talebiyle Ankara 7. İdare Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme RTÜK’ün kararının hukuka aykırı olmadığını ve kamu düzeni açısından gerekli olduğuna hükmederek talebi reddetti.

Böylece karar kesinleşti ve Türkiye’nin en çok izlenen haber kanalı SÖZCÜ TV yalnızca ekranında siyah bir yazıyla susturuldu.

Kararın ardından konuşan SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı, SÖZCÜ TV’nin diğer kanallara kıyasla gerçeği eğmeden, bükmeden halka sunduğunu söyledi. Çakmakçı şöyle devam etti:

“Diğer kanallara bakıyorum, bu yılın trend saç modellerini anlatıyorlar... Türkiye’nin gündemi bu mu bilmiyorum ben.1000 tane bizim bugün verebileceğimiz, sizin başka bir yerde göremeyeceğiniz haberler vardı. SÖZCÜ Medya Grubu hiçbir şey saklamıyor. Haber veriyor, her şeyi veriyor ama eleştiriyor da. ‘Eleştiri yapma kardeşim’ diyorlar. Bunun kadar da normal bir şey yok.”

Çakmakçı, vatandaşların SÖZCÜ Gazetesi alarak gerçekleri öğrenebileceklerini belirtti ve SÖZCÜ TV Youtube kanalına da destek çağrısında bulundu.

Nerede kaldı sizin özgür basın vaatleri!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, TBMM’de RTÜK tarafından 10 gün ekran karartma cezası verilen SÖZCÜ TV’nin logosunun önünde basın toplantısı düzenledi.

Basın ve ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı bu kararın AKP’nin verdiği vaatlerle ters düşmesine tepki gösteren Çömez; “AKP’nin iktidara gelirken hem parti programında hem de seçim beyannamesinde yer verdiği madde ‘Gazetecilik faaliyetleri nedeniyle insanların cezaevine girmemesi için yasal düzenlemeler yapılacaktır’ şeklindeydi. Fakat geçen zaman içerisinde AKP bu vaatleri tutmak bir yana, özgür medya üzerine kurduğu baskıyı giderek arttırdı. Dünya tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir şekilde SÖZCÜ TV ekranlarını kararttı. Ülkeyi bu hale düşürmeye kimsenin hakkı yok!” dedi.

İki vekilden anlamlı destek

CHP Ankara Milletvekili, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Üyesi Adnan Beker, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile birlikte Sözcü TV’ye uygulanan karartma cezası nedeniyle destek verdi. Beker, şu sözleri paylaştı:

“RTÜK’ün kararıyla Sözcü TV 10 gün karartıldı. Ama unutmayın: Susturulmak istenen sese en güzel cevap, onu daha çok duymaktır. Bugün İstanbul Milletvekilimiz Sayın Cemal Enginyurt ile birlikte Sözcü gazetemizi aldık.”

Her gün 30 SÖZCÜ alıp dağıtıyor

SÖZCÜ TV’nin yayınının karartılmasına tepkiler sürerken, Erzurumlu iş insanı Adnan Atalay tam bir dayanışma örneği sergiliyor. Atalay, her gün 30 adet SÖZCÜ gazetesi alarak iş yerinde ücretsiz olarak dağıtıyor.

Okurlarımızdan yoğun destek

RTÜK’E ŞİİR

Sen benim gördüğüm ekranı değil,

Sen kendi ocağını kapattın.

Sen benim konuşan dilimi değil,

Sen kendi kulağını kapattın RTÜK.

Duyma duyma, görme görme

Bak şu kalabalığa RTÜK.

Sen ne kadar baskı yaparsan yap,

Boyun eğdiremezsin bu halka RTÜK.

Halkın derdini dile getiren ekranları

Kapat kapat varamazsın bir yere RTÜK.

Baba Hüseyinim şöyle geriye döndüm,

Altmış yıldır radyo hem de televizyon dinledim

Bugüne kadar böyle sıkı yönetim görmedim

RTÜK RTÜK daha çok intizarlar alacaksın be RTÜK.

Şair Baba Hüseyin

Üzüntü mesajları

SÖZCÜ Televizyonu’nun ekranının karatılmasından sonra okuyucu ve izleyicilerimizden çok sayıda destek mesajları geliyor. Yeni Yol Grubu Başkanı Selçuk Özdağ, Bağımsız milletvekili Evrim Rızvanoğlu, RTÜK eski üyesi Süleyman Demirkan da ekran karartmalarını eleştirdi.

Bodrumlular böyle destek verdi.

Bayideki tüm gazeteleri alıp çevreye dağıtıyoruz

ANIL ERKILIÇ: İyi ki varsınız, iyi ki bu ülkede yayın yapıyorsunuz, siz olmasanız bizim Afganistan’dan farkımız kalmaz.

Ekranımızın karardığı andan itibaren tüm bilgisayarlarımızda 24 saat ekranlarınız açık, izlemeye devam ediyoruz.

Şu anda ekranınızda bulunan karanlığın içerisinde o kadar büyük aydınlıklar var ki, o karanlığın içinde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk‘ün bize bakan gözleri var ki, her şeye bedel.

Marketin rafında ne kadar Korkusuz ve Sözcü gazetemiz varsa hepsini alıp komşularımıza, esnafa ücretsiz dağıtıyoruz. Amaç izlemeyen okumayan yurttaşlarımız varsa gerçekleri elbet akıllarının bir ucunda kalmasıdır.

Ofisinizdeki çay demleyen arkadaşımızdan, yazıları hazırlayan arkadaşlarımızdan, editörümüzden, yayın yönetmenimizden, spikerlerimizden hepinizden Allah razı olsun. İyi ki varsınız ve var olacaksınız. 10. gün dolduğunda tekrar rengarenk ekranlarınızla karşılaşmayı iple çekiyoruz.

Sizler olmasanız biz tamamen kör kuyular gibi oluruz.

CENGİZ ÖZTÜRK: SÖZCÜ TV’nin ekranının karartılması vatanseverliğe sığmaz. SÖZCÜ’yü sonuna kadar destekliyoruz.

ŞENOL BİLGİN: Haksızlık karşısında SÖZCÜ TV’ye daha fazla destek olacağız.