RTÜK bugüne dek görülmemiş cezayı uygulayacak. RTÜK'ün SÖZCÜ TV'ye verdiği 10 günlük karartma cezası yürütmeyi durdurma kararı gelmezse saat 00.00'da yürürlüğe girecek. Türkiye’nin en büyük internet sitesi Sözcü.com.tr yanınızda, bizimle kalın bağımsız habercilik anlayışımızla örtülmek istenen tüm gerçekleri öğrenmeye devam edin.

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

Karartma kararının uygulamaya geçmesinin ardından farklı siyasi partilerden milletvekili ve çeşitli Genel Başkanlardan tepkiler geldi.

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş

"Basın tarihine kara bir leke olarak geçecek. Sözcü TV birazdan karacak ama dönüşü eminim muhteşem olacak"

CHP Trabzon Milletvekili Av. Sibel Suiçmez

"BU AYIP İKTİDARA YETER!! Selam olsun güçlünün basını olmayanlara, basının gücünü kullananlara!"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan

"Sözcü TV kararıyor!

Ne yaparsanız yapın gerçekleri susturamaz halkın haber alma hakkını engelleyemezsiniz.

#SözcüSusarsaTürkiyeSusar

Bu karanlık günler geçecek…"

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal

"Şu an itibariyle Sözcü TV’ye 10 gün yayın karartması başladı! Bu karar, yalnızca bir televizyon kanalına değil; Türk demokrasisine, halkın haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne vurulmuş ağır bir darbedir. İktidar eriyor! Bu çöküş; karartmalarla, sansürle, baskıyla, gözaltılarla durdurulamaz. Memleket yanıyor! Şehit haberleri peş peşe geliyor, enflasyon dizginlenemiyor, geçim derdi büyüyor… AKP gerçekten yeniden seçilmek istiyorsa, muhalefeti susturmakla değil; bu ülkenin yangın yerine dönen sorunlarına çözüm bulmakla uğraşmalıdır. Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet!"

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

"Karartılan Sözcü TV ekranı değil!

Demokrasi, vicdan, adalet.

Sizden korkan namerttir.

Baskılarınıza boyun eğen namerttir.

Bir adım geri adım atan namerttir."

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu

"SÖZCÜ karartılsa bile SÖZ kararmaz"

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır

"Bir ayıbınız daha tarihe not düşüldü..."

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal

Geleceğimizi karartıyorlar!

Mesele bir televizyon kanalının ekranının karartırlması değil!

Mesele karanlık bir Türkiye.

İzin verdikleri kadarına razı olalım istiyorlar; izin verdikleri kadar adalet, izin verdikleri kadar demokrasi ve izin verdikleri kadar gerçek.

Karanlık bir Türkiye istiyorlar; devlet eliyle ortaya konan bu karanlık mafya düzeni sürerken kimse görmesin, duymasın istiyorlar.

Sözcü TV'nin 10 gün süresince kapanacak olması Türkiye için tahayyül ettikleri geleceği kurmaları adına bir merhale.

Hukuksuzlukları, yolsuzlukları duyulmasın, içeriğini kendilerinden başka kimsenin bilmediği süreçlerden vatandaş haberdar olmasın.