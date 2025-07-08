RTÜK bugüne dek görülmemiş cezayı uygulayacak. RTÜK'ün SÖZCÜ TV'ye verdiği 10 günlük karartma cezası yürütmeyi durdurma kararı gelmezse saat 00.00'da yürürlüğe girecek.

İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı süreçteki yayınları gerekçe gösteren RTÜK'ün ekran karartma cezasını Ankara 25. İdare Mahkemesi durdurmuştu. Ancak Ankara 7. İdare Mahkemesi bu kararı kaldırdı.

RTÜK, SÖZCÜ TV'ye verilen 10 günlük ekran karartma cezalarının uygulanmasını tebliğ etti. Yargı 'dur demezse' halkın doğru, tarafsız ve gerçek habere ulaşması engellenecek. SÖZCÜ TV susunca, Türkiye susacak!

SÖZCÜ TV KARARTILIYOR

SÖZCÜ Televizyonu karartılıyor… İktidar, medyayı susturarak ne hedefliyor? Halkın haber alma hakkı neden sistematik bir biçimde bastırılıyor? RTÜK, denetim kurumu olmaktan çıkıp gazetecilerin üzerinde cezalandırma aracına mı dönüştü?

SÖZCÜ TV’nin karartıldığı 10 gün boyunca Türkiye neyi konuşamayacak?

Hangi gerçeklerin üzeri örtülecek, hangi sesler susturulacak? Sokaktaki yurttaşı kim, nasıl duyuracak?

Halktan aldığı büyük destekle, karartmaların, baskıların ve sansürün gölgesinde SÖZCÜ TV siyaha düşene dek, kesintisiz yayınları, canlı bağlantılarıyla ekrana gelmeye devam ediyor...

İpek Özbey ve Can Coşkun moderatörlüğünde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Sözcü Yazarları Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil, Gazeteci Nevzat Çiçek, Uluslararası İlişkiler ve Strateji Uzmanı Dr. Erol Mütercimler, Hukukçu Hasan Sınar ve Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı yorumluyor.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN SÖZCÜ TV'YE DESTEK ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SÖZCÜ TV Ankara Bürosu'na destek ziyaretinde bulundu. Özel aynı zamanda SÖZCÜ TV Özel Yayını'na da konuk oldu.

"EKRAN KARARACAK AMA DAHA GÜÇLÜ ŞEKİLDE AÇILACAK"

Özel, "2025'te Türkiye'yi cehenneme çevirdiler. CHP'ye yönelişe siyaseten cevap veremiyorlar. İstanbul'da 1 milyon 200 bin kişi tarihi yarımadada bütün yasaklara rağmen toplanmış, bunu canlı veriyor. Halk bundan haberdar olmasın isteyenler var. Bugünkü 10 günlük kapatma meselesi Saraçhane'yi yayınladığınız için. Bu gece ne yaşadığımızın bu özetin içinde. Siz çok onurlu, gurur duyacağınız bir yayıncılık yaptınız. Bundan rahatsız olanlar da size ceza verdi. Haber veriyorsunuz, burada gazetecilik yapılıyor. Mesleğini yapmak dışında başka bir çabası olmayan namuslu, çalışkan ve bütün zorluklara rağmen doğru tarafta duran insanlar var burada. SÖZCÜ TV bu cezayı hak etmedi.Biz sonuna kadar halkın haber alma hakkını ve bunu savunan sizin gibi kıymetli gazetecilerin yanındayız. " dedi.

ZEYDAN KARALAR'IN TUTUKLANMASINA TEPKİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tutuklandığı haberini SÖZCÜ TV canlı yayınında alan Özel,"Karalar'ın tutuklanması kabul edilemez, rezalet. Bu zulümler olmaya devam edecek. Hem Zeydan Başkan hem de SÖZCÜ adına üzgünüm." değerlendirmesini yaptı.

MANSUR YAVAŞ: HUKUKSUZLUKLARA BİR HALKA DAHA EKLENİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Hukuksuzluklara bugün bir halka daha ekleniyor. Zeydan Karalar'ın bir yalancının sözleriyle 10 yıl önceki bir olaydan tutuklanması son derece üzücü. 10 yıldır delilleri değiştirmemiş, kaçma şüphesi olmayan biri neden tutuklanır?" diye konuştu.

"SÖZCÜ'YE VERİLEN CEZA SUSTURMA GAYRETİYLE YAPILMIŞTIR"

Yavaş, "Eğer gerçekten amaç sadece CHP'li belediye başkanlarının önünü kesmek, onları çalıştırmamaksa ben hemen bugün görevi bırakmaya razıyım. Yeter ki karalamayın, iftiracı birini bulup bizim namusumuza, haysiyetimizle oynamayın. Böyle belediye başkanlığı yapmamın anlamı yok. Bu şekilde çifte standart olduğu zaman RTÜK'ün, mahkemenin verdiği kararlarda kamuoyu tatmin olmuyor. SÖZCÜ'ye yapılan susturma gayesiyle yapılmıştır. Basını kapattığınız zaman haber alma hakkımızı engelliyorsunuz. Biz sizlerin yoluyla halka da hesap veriyoruz. Yanınızdayız, bugünler geçecek. Hiçbir zaman korkmuyoruz. Bu tür baskılar tam tersi etki yaratıyor." ifadesini kullandı.