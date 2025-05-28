RTÜK, halkın sesi olan SÖZCÜ TV’ye tarihinin en ağır cezalarından birini verdi. 1 Haziran’dan itibaren tam 10 gün boyunca ekranlarımız karartılacak. Yayınımız boyunca sadece siyah bir ekran ve üzerinde RTÜK’ün karar metni yer alacak.

Karara tepki yağarken Erol Mütercimlerden de kapatma kararına dair tarihi bir çağrı geldi. Mütercimler mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı vereceğine inandığını söyledi.

Erol Mütercimler SÖZCÜ TV ekranlarında, "10 gün karatma kararı geliyor, böyle bir şey olur mu? Seyirciyi neden cezalandırıyorsunuz? Mahkemeye inanıyorum, yürütmeyi durdurma kararı verecek. 10 gün neye göre kapatma kararı veriyorsunuz? Niye 10 gün... 10 gün kapatılma meselesi Erdoğan ve çevresindeki herkesi rahatsız etmiştir. RTÜK'te bu cezaları kesenler de bir düşünsünler." dedi.

Mütercimler sözlerine şöyle devam etti:

Olacak iş mi, bu akıl alacak iş değil!

Nevzat Çiçek de kapatma kararına, "Türkiye'de tam da toplumsal mutabakatı inşa edeceğimiz süreçte SÖZCÜ TV'nin 10 gün ekran karartmasını kimseye açıklayamazsınız. Bu çağda bir kitle iletişim aracını kapattığında bir sonuç alamazsın. Karartma deyince Kuzey Kore akla gelir. Bu emsal teşkil ederse gücü alan her iktidar karşı muhalifine bunu uygular." diye konuştu.