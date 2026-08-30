Yaz gitti, tatil bitti işlerinizin başına dönüyorsunuz. Siz yılın yorgunluğunu atarken SÖZCÜ TV yeni yayın dönemine iddialı başlangıç için hummalı bir çalışma içindeydi.

Kurulduğu günden beri sürekli yükselen, gelişen ve en güvenilir haber kaynağı haline gelen SÖZCÜ TV, yarın sabahtan itibaren yeni yayın dönemine başlıyor.

Yeni transferler, yeni yorumcular, yeni fikirlerle geçmiş yıllardaki başarısının üstüne koymayı hedefleyen SÖZCÜ TV, uzun süren hazırlıklardan sonra huzurlarınıza çıkıyor. Peki neler var?

HABERİNİZ OLACAK

Ekibiyle birlikte heyecan içinde olan SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey’e sorduk; “Yeni yayın döneminde seyircileri neler bekliyor? Programlar, yeni isimler, yorumcular…”

Özbey, Türk halkının haber alma özgürlüğü için gerçeklerden milim sapmayan, bağımsız yayıncılıktan ödün vermeyen SÖZCÜ TV’de, değişmeyen tek şeyin ilkeler olduğunu söylüyor. Kendisinden yeni yayın dönemini anlatmasını istedik. İşte İpek Özbey’in sözleriyle yeni yayın döneminde SÖZCÜ TV…

Gün boyunca haber ve bilgiye doyacaksınız

“Sabah saat 07.00’de güne Merve Ekinci’yle başlayacaksınız. Gün boyu ekonomide, siyasette, hayatın her alanında neler bekleniyor, neler olacak, tahminler yorumlar… Tüm gündemi yola çıkmadan öğreneceksiniz.

Hemen ardından söz ekranların sevilen ismi gazeteci İsmail Küçükkaya’da olacak, tüm ülkeye “Günaydın Türkiyem” diyecek. Sabahın erken saatlerinde günün manşetini atacak. Gündemdeki konuklarıyla bilgiye doyuracak.

Gün boyunca Can Coşkun, Senem Toluay Ilgaz, Serap Belovacıklı ve Damla Doğan Tuncer günün tüm gelişmelerini, en ince detayına kadar aktaracak. Konuklarıyla dününü, yarınını değerlendirecek, son dakika gelişmelerini anında aktaracak.

Saat 18.00’i gösterdiğinde iki saatlik ana haber bülteniyle Özlem Gürses huzurlarınıza çıkacak. Gürses’in kendine has cıvıl cıvıl enerjisi ve tecrübesiyi, iki saat boyunca günün tüm öne çıkanlarını öğreneceksiniz.”

Akşam kuşağında SÖZCÜ TV yine rakipsiz

“Gece 23.00’e kadar sürecek tartışma programlarının moderatörlüğünü Serap Belovacıklı, Ekrem Açıkel, Senem Toluay Ilgaz ve Burak Tatari üstlenecek. Programların tartışmacılarının isimleri bile sizleri ekran başına kilitlemeye yeter. Bomba haberleriyle gündemi elinde tutan, sevilen gazeteciler Murat Ağırel, Barış Terkoğlu ve Timur Soykan sizlerle olacak. Artık bir kült haline gelen Erol Mütercimler ve Nevzat Çiçek ile Karşı Karşıya programı bu sezon da bilginin yegane adresi olacak. Kanalın yeni transferlerinden biri de Pınar Erbaş. Genç kuşağın en parlak isimlerinden olan Erbaş, saat 23.00’ten itibaren gecenin nabzını tutacak. İki saat boyunca geride kalan günün tüm gelişmelerini ayrıntılarıyla ekrana taşıyacak.

Hafta sonları SÖZCÜ TV cıvıl cıvıl

“Hafta sonu güne Ceylin Çağatay ile uyanacaksınız. Sonra sözü Simge Fıstıkoğlu alacak ve hafta sonunun hem bilgilendirici, hem de eğlendiren kuşağıyla karşınızda olacak.

Hafta sonu ana haber bülteni, televizyonların en sevilen isimlerinden biri olan, deneyimli gazeteci Ekrem Açıkel’e emanet. Kendine has renkli tarzıyla seyirciyi ekrana bağlayan, anlatımıyla seyirciyi yormayan Açıkel, iki saat boyunca sizi habere doyuracak.

Hafta sonu habere son noktayı da, genç ama deneyimli isim Nagihan Turhan koyacak. Tabii ki ‘Maç Varsa Erman Hoca da Var.’ Dolayısıyla ligin nabzını, kritiğini yine duayen yorumcu Erman Toroğlu ve SÖZCÜ Gazetesi Spor Müdürü Yasin Yıldırım ile tutacaksınız. Erman hoca her zamanki gibi sözünü sakınmayacak, dobra dobra konuşacak.

Türkiye’nin astrolojide marka ismi, SÖZCÜ Gazetesi yazarı Öner Döşer, yine sizlerle olacak. Türkiye’yi ve dünyayı neler bekliyor, ilk siz öğreneceksiniz. Sağlık, kültür sanat, hobi, dünya… Gerçek bir haber kanalında olması gereken her şey, yeni yayın döneminde de SÖZCÜ Televizyonu’nda… Seyircimizin bize olan güvenini boşa çıkarmayacağız.”