İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından binlerce kişinin katıldığı protestoları ekranına taşıyan SÖZCÜ TV'ye 10 gün ekran karartma cezası verildi.
RTÜK kararı sonrası SÖZCÜ TV ekranı cumartesi günü karartılacak.
Yayına başladığı günden beri kamu yararına yayın yapan her kesime ses olan SÖZCÜ TV'nin ekranı neden karartılıyor sorusuna izleyicilerimiz yanıt verdi.
Sokakta mikrofon uzattığımız izleyiciler karartma kararına dair, "Gerçeği söylediğiniz için beyefendilerin hoşuna gitmemiştir", "Haber almamız istenmiyor. Bir TV kanalı kapatılmamalı. Basın özgürlüğü susturulmamalı." dedi.
Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, "Bir yerlere dokunmuş ve acıtmışsınız. SÖZCÜ halkın televizyonu" dedi.