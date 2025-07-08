Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin (TGC) basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla 1989 yılından bu yana verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri’ne değer görülenler belli oldu.

Basın Özgürlüğü Ödülü bu yıl kişi dalında gazeteci-yazar Adnan Özyalçıner ve tutuklu gazetecilere, kurum dalında ise SÖZCÜ TV, Halk TV, Now TV, Tele 1, sosyal medyada yayın yapan Onlar TV, Fatih Altaylı, Nevşin Mengü ve Özlem Gürses’e verildi.

TGC 2025 Basın Özgürlüğü Ödülleri Seçici Kurulu, 4 Temmuz’da yaptığı toplantıda seçimi yaptı. Kişi dalında ödül alan Adnan Özyalçıner, 1953 yılından bu yana basın ve düşünceyi, ifade özgürlüğünü gözeten anlayışı nedeniyle.

Tutuklu Gazeteciler: Tüm baskılara rağmen haber yapmaktan vazgeçmedikleri için.

24 TEMMUZ’DA VERİLECEK

Kurum dalında ise ağır baskılara rağmen görev yapmaları nedeniyle SÖZCÜ TV, Halk TV, Now TV, Tele 1, sosyal medyada yayın yapan Özlem Gürses, Onlar TV, Fatih Altaylı ve Nevşin Mengü ödüle değer görüldü. Ödüller ise Basın Özgürlüğü için Mücadele Günü olan 24 Temmuz’da verilecek.