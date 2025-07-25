Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin basın özgürlüğünün önemini vurgulamak amacıyla 1989 yılından bu yana verdiği Basın Özgürlüğü Ödülleri “24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü’nde TGC Burhan Felek Konferans Salonu’nda saat 14.30’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Basın Özgürlüğü Ödülü bu yıl kişi dalında gazeteci-yazar Adnan Özyalçıner ve tutuklu gazetecilere, kurum dalında ise SÖZCÜ TV, Halk TV, Now TV, Tele 1, sosyal medyada yayın yapan Onlar TV, Fatih Altaylı, Nevşin Mengü ve Özlem Gürses’e verildi.

TGC 2025 Basın Özgürlüğü Ödülleri Seçici Kurulu, 4 Temmuz’da yaptığı toplantıda seçimi yaptı. Kişi dalında ödül alan Adnan Özyalçıner, 1953 yılından bu yana basın ve düşünceyi, ifade özgürlüğünü gözeten anlayışı nedeniyle layık görüldü. Tutuklu Gazeteciler: Tüm baskılara rağmen haber yapmaktan vazgeçmedikleri için ödüllendirildi.

SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı ve Para Politika programı moderatörü Özlem Gürses ödülünü TGC Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yılmaz’dan aldı.

‘FAZLASIYLA HAKETTİK’

İktidarın halkın haber alma hakkını askıya alma girişimlerine, engellemelerine, verilen ağır para cezalarına, yayın durdurma kararlarına ve uğradıkları ağır baskılara rağmen halkın haber alma hakkı için görev yapmayı sürdürmeleri nedeniyle Halk TV, Now TV, Sözcü TV, Tele 1, sosyal medyada yayın yapan Onlar TV, Fatih Altaylı Nevşin Mengü ve SÖZCÜ TV Programcısı Özlem Gürses ödüle değer görüldü.

Sözcü TV’nin ödülünü Genel yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı aldı. Bu ay içinde RTÜK kararıyla kapatılan SÖZCÜ TV’ye layık görülen bu ödülün önemini dile getirdi.

Bu yıl içinde gözaltına alınıp, uzunca bir süre ayağındaki kelepçe ile evinden yayınlarını sürdüren Özlem Gürses de, “Bu ödülü hak ettiğimize inanıyorum. Jüriye teşekkür ederim” dedi.