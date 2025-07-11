RTÜK’ün SÖZCÜ TV’ye verdiği 10 günlük ekran karartma cezası, Türkiye genelinde büyük tepki çekerken, Erzurumlu bir esnaf bu kararı protesto etmek için anlamlı bir adım attı. Kentte iş insanı olarak tanınan Adnan Atalay, her gün 30 adet SÖZCÜ gazetesi alarak iş yerine gelen vatandaşlara ücretsiz dağıtmaya başladı. Atalay, “SÖZCÜ TV karartılsa da biz susmayacağız” diyerek özgür basına sahip çıkmanın bir yurttaşlık görevi olduğunu vurguladı.

"SESİ KISMAYA ÇALIŞIYORLAR AMA BAŞARAMAYACAKLAR”

Erzurum’da esnaflık yapan Adnan Atalay, RTÜK'ün SÖZCÜ TV'ye uyguladığı ekran karartma cezasına tepkisini farklı bir yolla gösterdi. Her gün düzenli olarak bir adet gazete aldığını belirten Atalay, karar sonrası bu sayıyı 30'a çıkardığını ve iş yerinde ücretsiz dağıttığını söyledi.

"SÖZCÜ TV’NİN KARARTILMASI BİZİ KORKUTAMAZ”

RTÜK’ün kararını kınadığını ifade eden Atalay, şu açıklamayı yaptı;

"TV kanalımızı karartarak sesimizi, soluğumuzu kesmeye çalışıyorlar. SÖZCÜ TV’nin ekranını karartmaları bizi korkutamaz. Bu yüzden ben de tepkimi böyle gösteriyorum. Günde bir tane aldığım SÖZCÜ gazetesinden şimdi 20-30 adet alıyor, iş yerimde ücretsiz dağıtıyorum. Bu, SÖZCÜ TV’ye ve özgür basına olan dayanışmamızın bir göstergesidir. Özgür basın susturulamaz. RTÜK’ün bu haksız kararı sadece bir televizyon kanalına değil, halkın haber alma hakkına yöneliktir. Ben bir yurttaş olarak susmayacağım. SÖZCÜ susarsa Türkiye susar. Susmayacağız”