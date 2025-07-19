Türkiye zorlu bir demokrasi sınavından geçerken, merkez medyanın en büyük bağımsız kuruluşu SÖZCÜ Medya Grubu da cezalar ile susturulmak isteniyor.

Gerçeklerin sesi SÖZCÜ TV, izleyicileriyle bu gece yarısı saat 00.01'de yeniden buluştu.

Ancak 10 günlük ekran karartma cezasının son bulmasıyla SÖZCÜ TV'ye tarihimizde benzeri olmayan bir ceza daha verildi.

SÖZCÜ TV Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı, söz konusu cezaya ilişkin şunları söyledi:

"Cezanın nedeninin açıklayamıyorum. Bir konuğumuz, sayın Erdoğan’ın 2004 yılında söylediği bir cümlesine atıfta bulunarak, Türkiye-İsrail ilişkileri, Suriye ilişkileri ve Orta Doğu’yla ilgili sözlerini ekranda eleştirmişti.

Ve bundan dolayı, iki programı toparlayıp RTÜK yine bize ceza verdi. Bu, kapalı olduğumuzda bile ceza yiyen bir kurum olmamız anlamına geliyor.

Bu, 18'inci cezamız. Bu arada artık ben avukatlara soruyorum, sayıyı bilemiyorlar. Çünkü sürekli sıralıyorlar.

Gazetecilikte böyle bir şey hiç yaşamadık; hep birlikte burada uzun zamandır çalışıyoruz, ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık."