Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklandığı İBB soruşturmalarına ilişkin yayınları gerekçe gösterilerek SÖZCÜ TV'ye 10 günlük karartma cezası verilmesi tepkilere neden oldu. Siyasi parti liderlerinden, belediye başkanlarına ve basın meslek örgütlerine kadar çok sayıda isim cezayı sert sözlerle eleştirdi.

CHP RTÜK'ÜN ÖNÜNE GİDECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Şunu yayarsan lisansını iptal ederim, şu görüntüleri verirsen lisansını iptal ederim diye sanki öyle bir görevi varmış gibi... Her kötülüğü yapabilirler. RTÜK Başkanı, RTÜK binasından demokrasiye ateş ediyor" dedi.

Özel şu ifadeleri kullandı:

-SÖZCÜ TV ile en yürekten dayanışmalarımızı gösteriyoruz. Lisans iptalinin demokrasinin üzerinden Demokles'in kılıcı gibi sallandığının farkındayız.

-Bu akşam milletvekillerimiz ve grup başkanvekillerimiz RTÜK'ün önünde açıklama yapacak.

DERVİŞOĞLU: BU DOĞRUDAN DOĞRUYA SANSÜR!

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu bağlandığı SÖZCÜ TV yayınında, "Bu doğrudan doğruya basına sansür uygulanması anlamına geliyor. Anayasamızın 26. maddesi son derece açık. Burada kısıtlanan milletin haber alma hakkıdır. Anayasa'da güvence altına alınmış hak çiğnenmektedir. Bu doğrudan doğruya sansürdür." değerlendirmesini yaptı.

Dervişoğlu şu ifadeleri kullandı:

-Herkes fikirlerini açıklama özgürlüğüne sahiptir. Burada kısıtlanan milletimizin haber alma hakkıdır. Burada bir hak çiğnenmektedir. Türkiye'de bir istibdat rejiminin uygulandığının göstergesidir. Sadece SÖZCÜ'nün değil yurdun da geleceği kararmaktadır. Bu haksız soruşturma ve kovuşturmalar sandıkta cezalandırılacağı günü beklemektedir.

-Kararın alınmasından önce de bir tehdit oluşturarak bunun haber verilmesi kabul edilebilir değildir. Anayasa aykırıdır. Bu hükümet matbaaları kapatıp telefonları toplatabilir. Milletimizin de yapacağı şeyler vardır. Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne inanan insanların olduğunu biliyorum. Bir parti liderinin sözlerini yayınladı diye ceza almak hukuka sığmaz.

MUHARREM İNCE: HER GÜN YENİ BİR REZİLLİK YAŞIYORUZ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Yargın bağımsız değil, medyan özgür değil. Recep Tayyip Üst Kurulu televizyon kanallarına ekran karartma cezası veriyor. Her gün yeni bir rezillik yaşıyoruz. Yeter artık!" değerlendirmesini yaptı.

SP LİDERİ MAHMUT ARIKAN: VERİLEN KARAR YÜZKARASIDIR

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma sürecinde yayınları gösterilmesi gösterilerek, SZC TV, Halk TV, Tele 1 ve NOW TV'ye verilen cezalara sosyal medya hesabından tepki gösterildi. Arıkan, şunları kaydetti:

"Gözdağı, şema, sansür, para cezası ve sonunda ekran karartma... Verilen bu karar adına yüzkarasıdır. İktidarın muhalif siyasetçiler ve medya üzerinde sağladığı baskı, hiçbir sorun çözümü değildir. Ekranları karartmakla gerçekler değişmez.

MANSUR YAVAŞ: BASIN HÜRDÜR, SANSÜR EDİLEMEZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da "'Basın hürdür, sansür edilemez.' Bu sadece bir cümle değil, Anayasamızın 28. maddesidir. Milletin haber alma hakkı, düşünce ve ifade özgürlüğüyle birlikte demokrasimizin temel direğidir. SÖZCÜ TV, HALK TV, TELE 1 ve NOW TV’ye RTÜK tarafından verilen ağır cezalar, bu temel hakkın açıkça ihlalidir. Unutulmamalıdır ki, halkın haber alma hakkı kutsaldır." açıklamasını yaptı.

İZMİR BELEDİYE BAŞKANI: HABER ALMA HAKKINI ENGELLEMEK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "Yurt genelinde gösterileri takip ederken gazetecilerimize yapılan gözaltı ve tutuklamalar, RTÜK'ün Sözcü TV, Halk TV, Tele 1 ve Now TV’ye verdiği ağır cezalar yurttaşlarımızın haber alma hakkını engellemektedir. Basın emekçilerimizin haklarını savunmaya ve haklı mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz." dedi.

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: NE HALKIN SESİ KISILIR NE DE GERÇEKLER GİZLENİR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Halkın haber alma hakkını savunan Sözcü TV, Halk TV, TELE1 ve Now TV’ye RTÜK tarafından verilen cezalar basın özgürlüğüne açık bir müdahaledir! Farklı sesleri susturmak, eleştirel düşünceyi bastırmak kimseye kazanç sağlamaz, kaybettirir. Özgür basını susturmak isteyenler bilsin ki; ne halkın sesi kısılır ne de gerçekler gizlenir." düşüncesini dile getirdi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI: HABER ALMA HAKKINA MÜDAHALE

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Basın özgürlüğü, demokrasinin temel ilkelerinden biridir. RTÜK’ün Sözcü TV, Halk TV, TELE 1 ve Now TV’ye verdiği cezalar, halkın haber alma hakkına müdahaledir. Tarafsız ve bağımsız haberciliği cezalandırmak, demokrasinin özüne aykırıdır. Demokrasi, ancak adil ve özgür bir medya ile güçlenir." ifadesini kullandı.

CHP'Lİ İLGEZDİ: CEZALAR İKTİDARIN SOPASI

CHP milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "RTÜK haberciliği cezalandırmaya devam ediyor. SÖZCÜ TV, Halk TV ve Tele 1'e RTÜK tarafından kesilen cezalar iktidarın sopasıdır. Özgür basın susturulamaz." ifadesini kullandı.

BASIN KONSEYİ: İBRETLE İZLEMEKTEYİZ

Basın Konseyi, "Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun HALK TV, SÖZCÜ TV, NOW TV ve TELE1 TV kanallarına ve Youtube üzerinden yayın yapan iki yayıncıya verdiği kural ve kanun tanımaz cezalar, Türkiye’yi yönetenlerin ülke üzerinde kurmaya çalıştığı baskının yeni örnekleridir. RTÜK toplantısı öncesinde, Kurul Başkanı Şahin’in yaptığı açıklamalar bile yayıncılık açısından açık bir sansürdür. Görevi dışına çıkarak medyayı denetlediğini iddia edenlerin, gerçeği halka ulaştırmakla yükümlü medyaya “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçuyla tarihte benzeri görülmemiş ekran karartma ve ağır para cezaları vermesi kabul edilemez. Gürcistan’dan alınmış montaj görüntülerini Türkiye’de yaşanmış gibi gösteren ve halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçunu işleyen kanallara hiçbir ceza verilmemiş olmasını ibretle izlemekteyiz. Ekranların günlerce karartılması ve milyonlarca liralık cezalar eşitlik ilkesine ve basın özgürlüğüne tamamen aykırıdır. RTÜK tarafsızlığını ve meşruiyetini yitirmiştir.” yorumunu yaptı.