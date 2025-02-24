Şampiyonluğun düğümünü çözecek dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe Rams Park’ta kozlarını paylaşacak. Ligin kaderini belirleyecek maç öncesinde SÖZCÜ yazarlarından Ercan Taner, Erman Toroğlu ve Yasin Yıldırım, derbi için düşüncelerini kaleme aldı.

Ercan Taner: 'Vincic'le umudum var!'

Bu maçta iyi futbol, bol pozisyon, heyecan, yüksek tempo en büyük dileğim. Derbiyi yabancı hakem yönetecek. Maçın oynanmasına oyunun durmamasına dikkat eden bir stili var Vincic’in. Bu yüzden biraz umudum var. Ama iki takımın da çok stresli olacağına inananlardanım. Kaybetmek istemeyecekler. Bu maçta benim aklımdan iki önemli isim geçiyor. Galatasaray’da Osimhen, Fenerbahçe’de Dzeko. Bence maçın anahtar isimleri bunlar. Umarım maçtan sonra sadece saha içini konuşuruz. Artık buna kesinlikle ihtiyacımız var.

Galatasaray taraftar desteğini mutlaka hissedecek. Fenerbahçe’nin buna karşı son üç haftadır takım savunmasını mükemmele yakın yaptığını söyleyebilirim. Bu sefer duran toplar da ön plana çıkabilir. Okan Buruk da Jose Mourinho da büyük maçları iyi oynamayı bilir. Saha içinde yapacakları taktiksel değişiklikler de maça damga vurabilir. Favorisi olmayan bir derbi.

Erman Toroğlu: '15 dakikada otoriteyi sağlar'

Türkiye'ye yabancı VAR geldi. Bence iyi de oldu bizimkileri eğitmesi açısından. Ama sonra yabancı hakem de geldi. Peki hakemin gelmesine en büyük sebep kim oldu? Yabancı VAR oldu. Yabancı VAR’ın Galatasaray maçında Mertens’in pozisyonunda dağlara taşlara yapması hakemin gelmesine sebep oldu. Peki buna sebep olanların başında ne vardı? Hakemleri aldatan futbolcular. Şimdi Avrupa’nın üst düzey bir hakemi geliyor. Peki üst düzey hakem nasıl olunur? Az düdük çalmaya gayret eder, ikili mücadeleleri bırakır, kasıtlı ve aldatıcı hareketlere kartını kullanır. Yani sahada otoriteyi sağlar. Bizdeki hakemler neden sağlayamadılar?



Çok düdük çaldılar, maçları çok kestiler, çok konuştular. Büyük takımlara karşı otoritelerini gösteremediler, kendilerini aldatanlara

gerekli işlemi yapamadılar yani otoriteyi sağlayamadılar. Sahada otoriteyi sağlarsan maçı oynatırsın yoksa oynatamazsın. Büyük ihtimalle bu hakem Galatasaray’ın ve Fener’in maçlarını seyretmiş ve kimlerin ne halt yaptığını görüp şahit olmuştur. Ona göre de hareket edecektir. Zaten göreceksiniz daha 15. dakikada otoriteyi sağlayacaktır. Tabi teknik adamlar da kenarda hop oturup hop kalkamayacaktır fazla ve hakem maçı idare edip gidecek. Bu kadar basit. Tabi yabancı VAR ve hakemin gelmesine sebep de büyüklerdir. Yıllarca küçükleri hor gördüler, haksız rekabet yaptılar. Sonunda VAR sistemi geldi. Onu bile delmeye kalktılar. Bunları

yapan kimlerdi? Bu takımların yöneticileri. Eğer devam ederlerse sonunda da ithal yönetici isteriz herhalde.

Yasin Yıldırım: 'Berabere bitmez'

Kim kazanırsa şampiyon olur. İşte öyle bir derbi. Ve yine diyorum ki bu derbinin berabere bitme ihtimali bana göre çok az. Nedeni de maçın gidişatına göre her iki takımın da tüm riskleri alma mecburiyeti. Yani bu akşam Süper Lig’in şampiyonu belli olabilir. Fenerbahçe oturmuş bir takımla geliyor. Galatasaray’da ise hem kadro hem de diziliş anlamında belirsizlikler var.

Okan Buruk üçlüde ısrar ederse maç başlamadan biter! Cimbom iyi takım savunması yapamazsa, Fenerbahçe cezayı keser. Mourinho’nun takımı iyi geliyor olsa da bence üçlü savunmanın yine ciddi zaafları var. Bu tercih can yakabilir. Düdük Vincic’te olunca kimse hakemi aldatmaya kolay kolay çalışmaz, hakemin başına üşüşmez. Göreceksiniz üşüşemeyecekler ve kuzu kuzu oynayacaklar. Şu da bir gerçek ki derbinin kaderini yıldızlar belirler. Kimin yıldızı günündeyse derbiyi o kazanır