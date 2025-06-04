Kahramanmaraş depremlerinde evleri ağır hasar alan depremzedelerin açtıkları davalarda bilirkişi raporları gelmeye başlamış ve bu raporlarda AFAD’ın da içinde bulunduğu idarecilerin de kusurlu olduğu belirtilmişti. Bunun üzerine AFAD, dava açan depremzedelerin kira yardımını hiçbir sebep belirtmeden kesmiş, gazetemiz SÖZCÜ yaşanan bu hukuksuzluğu sayfalarına taşımıştı. SÖZCÜ’nün gündeme getirmesinin ardından, AFAD geri adım attı ve kira yardımlarını yeniden başlattı.

1 GÜNLÜK SÜRE

AFAD’ın konuyla ilgili duyurusunda açıklamasını yorumlayan depremzede avukatı Bahri Gödeoğlu, “Açtığınız davayı biz hasar tespitime itiraz sanmıştık. Ağırdan ya da orta hasardan az hasara çevirmeye çalışıyorsunuz sandık. Ondan kestik kira yardımını. Eğer yıkıldıysa eviniz yıkım tutanağını bulup getirin kiranızı ödeyelim diyorlar” dedi. AFAD yayınladığı geri adım duyurusunda bile depremzedelere zorluk çıkardı. 2 Haziran günü yayınlanan açıklamada, kira yardımı kesilen depremzedelerin ‘Bina Yıkım Belgesi’ ile AFAD İl Müdürlüğü’ne başvurması gerektiği belirtildi. Ancak bu başvuru için 3 Haziran’a kadar süre verildi. Depremzedeler, bu bir günlük süreye isyan etti.

MANŞETTEN DUYURMUŞTUK

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği konu, ulusal ve uluslararası birçok haber kuruluşu tarafından da paylaşıldı.