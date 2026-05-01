Türkiye Voleybol Federasyonu’nun, Ankara’da 17-21 Haziran’da düzenlenecek Kadınlar Milletler Ligi (VNL) için hazırladığı ilk tanıtım videosu büyük tepki çekti.

Videoda bir voleybol topu Ankara’nın simge yapıları önünden geçiyordu. 31 saniyelik videoda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’in olmaması dikkatlerden kaçmadı.

Skandalı SÖZCÜ manşetten duyurdu.Federasyon, eleştiriler ve ‘boykot’ çağrıları sonrası yeni video paylaştı. Videoda Anıtkabir’e yer verildi. Ulus Meydanı’ndaki Mustafa Kemal Atatürk Anıtı da gösterildi.

Taraftarlar, Federasyon’un açıklamasına sosyal medyada “Atatürk her videoda olmalı. Bir özür bile dilemediniz” tepkisini gösterdi.

‘SAYGIMIZ BAKİ’

Voleybol Federasyonu, “Atatürk’e büyük ayıp” eleştirilerine ise yaptığı açıklamayla yanıt verdi. Federasyonun açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“Sosyal medya hesaplarımızdan paylaşılan görselle ilgili yorumları takip ediyoruz. Turnuva kapsamında hazırlanan ilk videolarda Anıtkabir’e yer verilmiş; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Anıtkabir saygı ve özenle anılmıştır. Türkiye Voleybol Federasyonu’nun Atatürk’e ve Cumhuriyetimizin değerlerine bağlılığı her zaman bakidir.”