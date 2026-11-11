Kocaeli Derince’de 19 Mayıs Anadolu Lisesi yönetimi okula yaptırdığı yeni logodan Atatürk figürünü çıkardı. SÖZCÜ, 31 Ekim’de yayımladığı “19 Mayıs logosundaki Atatürk’ü de çıkardılar” başlıklı haberiyle okulun logosundaki değişikliği gündeme taşımıştı. Eski logoda bulunan, Atatürk’ün Samsun’daki Onur Anıtı’nı temsil eden atlı figür kaldırılmış, yerine mavi ve sarı renkli geometrik motif yerleştirilmişti. Haberin ardından okulun resmi internet sitesinde yeniden eski logo kullanılmaya başlandı. Kırmızı çerçevesinde “Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi” yazısı bulunan ve merkezinde mavi renkli atlı Atatürk figürünün yer aldığı logo, okulun internet sitesine geri döndü.

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