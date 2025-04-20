Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından birçok kentte olduğu gibi Elazığ’da da İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle imza standı açıldı. Elazığ’da da AKP ve MHP’li yöneticilerin sahibi olduğu Elysium AVM‘nin önünde geçtiğimiz günlerde CHP’liler imza standı açmak istemiş ancak AVM yönetiminin engelliyle karşılaşmıştı.

AVM YÖNETİMİ KALDIRIMI SAHİPLENMİŞTİ

Merkez Sürsürü Mahallesinde olan Elysium AVM önünde bulunan kaldırıma valilik izniyle stant açan CHP’lilere alışveriş merkezi yönetimi kaldırımın AVM’ye ait olduğunu iddia ederek standın başka bir noktaya kurulmasını istemişti. Duruma tepki gösteren CHP Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil, AVM’nin AKP’lilere ait olmasından dolayı böyle bir uygulamada bulunulduğunu ifade ederek AVM yöneticilerine tepki göstermişti.

AVM YÖNETİMİ GERİ ADIM ATTI

AVM yönetiminin gösterdiği hukuksuz uygulamanın SÖZCÜ’de haber olmasının İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle kurulan imza standı dün tekrardan AVM önünde açıldı. İmza standına gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini belirten CHP Kadın Kolları Başkanı Ayten Çekil, hukuksuz uygulamaların her zaman karşısında olduklarını belirterek hak, hukuk, adalet mücadelesinde yorulmadan çalışacaklarını ifade etti.