SÖZCÜ, yaptığı haberlerle vatandaşın nabzını tutarken, Meclis gündemini de belirlemeye devam ediyor. SÖZCÜ, bir zamanlar kedilere verilen balık kafasının, artık kilosu 130 liradan satılan çorbalık ürün olduğunu yazdı. “Kedilerin Nasibi” haberi Yeni Yol Grup Başkanvekili Mehmet Emin Ekmen tarafından Meclis gündemine taşındı. Ekmen, “Vatandaşın yaşadığı enflasyon ve ekonomik krizi simgeleyen üç örnek var. Kasaplarda ücretsiz kemik yığınları vardı, vatandaş alıp kemik suyuna çorba yapardı. Sonra tavuk kırıntısı ile tanıştık, o da ücretsizdi. Şimdi de balık kafası var. Balık alamayan vatandaşa balık kafasının kilosu 130 liradan satılıyor. Vatandaşımızın ve ekonominin hâli işte bu” ifadelerini kullandı.

Diyanet’in önerdiği “Avokadolu Sahur” haberini de İYİ Partili Selcan Taşçı, gündeme getirdi ve ekonominin durumunu verdiği rakamlarla eleştirdi.

Ekonominin durumu için kasaplara bakın

İktidara, “Ekonominin durumunu öğrenmek istiyorsanız kasaplara bakın” diyen M. Emin Ekmen, “Vatandaşımız ve ekonominin hali bu” ifadelerini kullandı.