İstanbul Beykoz Çubuklu Mahallesi B bölgesi sınırları içerisindeki 14.92 hektarlık alan, Bakanlar Kurulu kararıyla “riskli alan” ilan edilmişti.

Bölgedeki 509 konutun 20 Kasım 2026 tarihine kadar tahliye edilmesi istendi. Aksi takdirde elektrik, su gibi altyapı hizmetlerinin kesileceği ve yıkım işlemlerinin başlatılacağı 24 Eylül 2026 tarihli tebligatlarla mülk sahiplerine bildirildi.

TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARLAR

SÖZCÜ Gazetesi ve SÖZCÜ TV konuyu tüm detaylarıyla duyurdu, vatandaşların sesi oldu. Bölge sakinleri, bir sabah kalktıklarında tahliye tebligatı ile karşılaştıklarını, tapularının e-devlet’te görünmediğini dile getirdi.

124 hak sahibi tahliye ve yıkım işlemlerinin iptalini ve yürütmenin durdurulmasını talep ederek mahkemeye başvurdu. İstanbul 8. İdare Mahkemesi, tahliye işlemlerinin durdurulmasına karar verdi. Haberi duyan bölge halkı sevince boğuldu. Mahkeme, uygulamanın telafisi imkansız sorunlar doğuracağına dikkat çekti. Ayrıca, kamulaştırma kararını veren bakanlık ve yetkililerden savunma istendi.

DÜŞÜK BEDELLER BELİRLENMİŞTİ

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Sarıyer’de de benzer bir durum yaşanmıştı. Poligon Mahallesi’nde 7 binayı kapsayan bölge, “rezerv yapı alanı” ilan edildi. Bölge için pay satış ihalesi gerçekleştirildi. Mahalle sakinleri, tapularının satıldığını tebligatla öğrendiklerini açıklarken, tapular Pelit İnşaat ile Nar Enerji’ye devredildi.

Boğaz manzaralı daireler için hak sahiplerine yatırılan bedellerin 1 milyon 270 bin lira ile 2.5 milyon lira arasında olduğu belirtildi. Mahkeme, “mülkiyet hakkı ihlali” gerekçesiyle satışın iptaline karar verdi. Uzun süredir evlerini kaybetme endişesi yaşayan mahalle sakinleri derin bir nefes aldı.