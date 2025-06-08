Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesinde kentin en gözde lokasyonlarından Diclekent Bulvarı üzerinde 70 bin 506 dönüm arsa Adalet Bakanlığına tahsis edilmişti. Arsada Bölge Adliye Mahkemesi yapılacaktı ancak tahsis kaldırıldı ve TOKİ tarafından satışa sunuldu.

TEKLİF VERMEDİLER

Arazinin gerçek güncel değeri uzman ekspertiz raporlarına göre 3.8 milyar lira olarak belirlendi. Bu süreç SÖZCÜ’de haber yapılınca gözler ihaleye çevrildi. Kamu zararı 2.6 milyar olarak açıklanınca ihalenin iptali için Kamu İhale Kurumu’na birden fazla itiraz yapıldı. İhaleye girmek için teminat yatırdıkları halde 30 katılımcı teklif vermedi. Gerçek değerinin çok altında satıldığı için oluşan kamu zararı 2.6 milyar lira çıkınca Kamu İhale Kurumu ihalenin iptaline karar verdi.

DEĞERİ 3,8 MİLYAR LİRA AMA, 1 MİLYAR 130 MİLYON LİRAYA SATILDI

Arazinin gerçek güncel değeri uzman ekspertiz raporlarına göre 3.8 milyar lira olarak belirlendi. Fakat kupon arsa, 1 milyar 130 milyon liraya yüzde 25’i peşin 24 ay vadeli olarak kimlikleri açıklanmayan iki kişiye satıldı.