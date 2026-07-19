Ankara Güvenpark’ta maaş ve özlük hakları için bir haftadır eylem yapan gazilere SÖZCÜ’nün haberleri üzerine destek geldi. Atatürk Vakfı Başkanı Osman Şentürk, maddi imkansızlık nedeniyle göz protezlerini değiştiremeyen gazi Bayram Diker’in 135 bin liralık masrafını karşılayacak.

Osman Şentürk

VATAN BORCUMUZ

Şentürk “SÖZCÜ’de gazimizin haberini okuyunca içim sızladı, benim dedem Sarıkamış şehidi, şehit aileleri ve gazilerimize sahip çıkmak vatan borcu” dedi.

Bayram Diker, PKK ile girdiği çatışmada gözlerini kaybetti.

Gazi Diker SÖZCÜ’deki röportajında “Protezlerin 5 yılda bir değişmesi gerekiyor ama maddi gücüm yok değiştiremiyorum, iltihap yapıyor” demişti. Gazi Bayram Diker sevincinden ne yapacağını şaşırdı. Hayırsever Şentürk “Dedem Sarıkamış şehidi, şehit aileleri ve gazilerimize sahip çıkmak vatan borcu” dedi ve şunları söyledi:

NE ARA UZAKLAŞTIK

“Doğduğum yer alan olan Sivas Hafik Çınarlı köyünde Sarıkamış felaketinde donarak ölen askerimizin şehitliği var. Gazilerimize ve şehitlerimizin ailelerine sahip çıkmak boynumuzun borcu. Bütün Türkiye’nin de borcu olmalı. Biz ne ara değerlerimizden bu kadar uzaklaştık. Gazimize bir nebze katkım olsun istedim.”

Mansur Yavaş’tan gazilere ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Güvenpark’ta eylem yapan er şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti. Yavaş, gazilerin ve ailelerin taleplerini dinledi, onlarla sohbet etti. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, Yavaş’a, “Süreç boyunca yanımızda olduğunuz ve bize yaptığınız destekler için teşekkür ederiz” dedi.

Özeller gazilerle sohbet etti.

Orkun Özeller de destek için gitti

Gazileri ziyaret edip eylemlerine destek verenler arasında emekli Albay Çetin Orkun Özeller de vardı. Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuklanmış ve hapis yatmıştı. Özeller, Bahçeli’nin Öcalan’a yönelik çözüm süreci çağrısını ve açıklamalarını sert bir dille eleştirdi. 28 yıl TSK’da görev yaptı.

Gazilerie Vefa böyle bir şey

Güney Koreliler bile geldi

Haklarını arayan gazilerimize destek için Güney Koreliler bile geldi. İktidar kanadından hiç kimse gazilerin hak mücadelesine destek için gelmedi. Ankara’da bulunan gençler, durumdan haberdar olunca Güvenpark’a gelerek gazilere destek oldu. Kendi ülkelerinde savaş kahramanlarını el üstünde tuttuklarını söyleyen gençler, gazilerimizin haklarının verilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye, 1950’de başlayan Kore Savaşı’na BM gücü altında altında katıldı, 724 şehit verdi. Hayatta kalanlara muharip gazi unvanı verildi. Sayıları oldukça azalan bu kahramanlar için belirlenen net aylık gazi maaşı 25.500 TL ile 28.075 TL arasında.