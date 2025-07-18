Sakarya Üniversitesi Rektörü Hamza Al’ın özel kalemini ve sekreterini hülle yoluyla (sınavsız atama) görevlerinde yükselterek, üst yönetici olarak atamasını SÖZCÜ gündeme getirmişti. Yargıya taşınan sınavsız yapılan şube müdürü atamasının yürütmesi mahkeme tarafından durduruldu.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Hamza Al

Üniversite İdari Personel Sendikası (ÜNİPERSEN) konuyu yargıya taşıdı. Sakarya 2’nci İdare Mahkemesi sınavsız atanan şube müdürü işleminin yürütmesini durdurdu. Mahkeme, kararında ilgili personelin görevde yükselme sınavına girmeksizin bu şekilde atanmasının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği’ne aykırı olduğunu vurguladı. Sendikanın Sakarya Temsilcisi Erdoğan Erdoğan, idarenin en geç bir ay içersinde ilgili personellerden kadroyu geri alması gerektiğini söyledi.