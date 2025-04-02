Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Gözeli köyü yakınındaki boş bir araziye konulan zehirli olduğu ileri sürülen etleri yemeleri sonucu 4 köpek ölmüştü. SÖZCÜ'nün skandal olayı duyurmasının ardından Sivrice Tarım Müdürlüğü yetkilileri tarafından boş araziye dökülen zehirli etlerden numune alındığı olayla ilgili gerekli incelemelerin ise başlatıldığı öğrenildi.

AKP’li ve MHP’li belediyelerin köpekleri katletmesinin ardından bir köpek katliamının da Elazığ’da yapıldığı ortaya çıktı. Sivrice ilçesi Gözeli köyü yakınlarında boş arsaya 5 gün önce akşam saatlerinde araçtan atıldığı ve zehirli olduğu iddia edilen etleri yemeleri sonucu 4 köpeğin ölmüştü. Köpeklerin katledilmesiyle ilgili Sivrice Tarım ilçe müdürlüğü olayı araştıracağı ifade edilmişti.

VALİ JET HIZIYLA AÇIKLAMA YAPTI

Köpeklerin zehirli etlerle öldürülmesinin ortaya çıkmasının ardından Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu, “Sivrice ilçemizin Gözeli köyü civarında tabiata atılan süresi geçmiş olduğu değerlendirilen gıdalardan dolayı ilk tespite göre maalesef 4 sokak hayvanının telef olduğu öğrenilmiştir. İl Tarım Müdürlüğümüz, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz ve İl Özel İdaresi ekiplerimiz olay yerine intikal ettirilmektedir. Ayrıca Jandarmamız da söz konusu çöpleri bırakan failleri de en kısa zamanda tespit ederek gerekli müeyyideleri uygulayacaktır. Sokak hayvanlarına dönük her türlü insanlık dışı davranış karşısında kurumlarımız teyakkuzdadır” ifadelerini kullanmıştı.

ZEHİRLİ ETLERDEN NUMUNE ALINDI

SÖZCÜ'nün köpek ölümlerini haberleştirmesi sonrasında Sivrice Tarım Müdürü Sezai Susam ve kurum görevlileri tarafından olay yerine gittikleri öğrenilirken zehir etlerin incelenmesi için numune alındığı ve çevrenin ise temizletildiği öğrenildi. Olayla ilgili Sivrice İlçe Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.