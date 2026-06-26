Milli Savunma Bakanlığı (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısında, SÖZCÜ’nün “2. Yes Be Annem Raftan İndirildi” başlıklı haberiyle ilgili BM’nin Kıbrıs planına tepki gösterdi. MSB Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları söyledi:“Ada’da kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir çözüm ancak Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün teyit edilmesine dayanan iki devletli çözümle mümkün. Bunun dışında hiçbir girişim Kıbrıs Türk halkının iradesini yansıtmaz, istikrar sağlamaz.”

TUTUMUMUZ AÇIK VE NET

Türkiye’nin tutumunun net olduğunu vurgulayan Aktürk, “Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan ve Ada’daki mevcut dengeyi bozmayı amaçlayan hiçbir girişim kabul edilemez. KKTC’nin güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini, huzurunu ve refahını korumak için kararlılığımız tamdır’’ dedi.