SÖZCÜ’nün, hayati risk taşıdığı için Zonguldak’ta üretimi durdurulan maden ocaklarına dair haberinden sonra yetkililer harekete geçti.

Zonguldak’ta devlete ait Karadon ve Kozlu maden ocaklarında ölüm riskini tespit eden müfettiş raporları sümen altı edilmişti. SÖZCÜ bu raporları yazarak kamuoyu gündemine taşıdı. Bu raporlar gündem olunca madenlerde ocaklar geçici olarak kapatıldı. SÖZCÜ’nün konuyu gündemde tutmasıyla birlikte o müfettiş raporlarındaki uyarılar bütün yeraltı madenlerinde uygulanmak üzere mevzuata girdi.

OCAKLAR KAPATILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmeliği kapatma kararı veren müfettişlerin uyarıları doğrultusunda değiştirdi. Bu değişiklikle birlikte ana, tali ve yedek havalandırma fanları ile yedek güç sistemlerini zorunlu hale getirdi. Buna göre yeraltı madenlerinde enerji ve havalandırma konusunda hiçbir eksiklik veya ihmale izin verilmeyecek. Yeni düzenlemeyle birlikte bunu sağlayacak sistemi olmayan ya da çalışmayan ocaklar direkt kapatılacak.

Karadon ve Kozlu ocakları

Müfettişlerin raporu ve SÖZCÜ’nün haberleriyle kapatılan Karadon ve Kozlu ocaklarında siparişi verilen jeneratörler hala gelmedi. Yönetmelikle bu ocaklara eksikliklerini tamamlamaları için 30 Haziran 2027’ye kadar süre tanındı.