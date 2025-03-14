Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) 66. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödüllerini kazananlar belli oldu. İpek Özbey’in Sözcü Gazetesi’nde 10 Nisan 2024’te yayınlanan “Katili herkes biliyor” başlıklı haberi ile Emine Kerti’nin yapımcılığında Uğur Dündar’ın sunduğu SÖZCÜ TV’de 27 Kasım 2024’te yayınlanan ARENA programı övgüye değer görüldü.
İKİ ÖDÜL DE HEKİMLERDEN
Ödül kazanan diğer isimler arasında; Ekonomi gazetesinden Alaattin Aktaş, Cumhuriyet’ten Şeyda Öztürk, Figen Atalay, Cengiz Karagöz, BirGün’den Deniz Güngör, Sibel Bahçetepe, Milliyet’ten Çiğdem Yılmaz gibi isimler ödüle değer görüldü.
Öte yandan İstanbul Tabip Odası olarak her yıl 14 Mart Tıp Haftası’nda verilen ‘Dr. Ali Özyurt Basında Sağlık Ödülleri’ sonuçlandı. SÖZCÜ TV’de yayınlanan İpek Özbey ile Nokta Atışı programı “Doktorlar neden yurt dışına gidiyor?” başlıklı bölümüyle “TV Program” ödülü aldı. Yine SÖZCÜ TV’de yayınlanan “Vurgunun Menzil’i SGK” başlıklı haberiyle Hazar Dost “TV Haber-Araştırma Ödülü”nün sahibi oldu.