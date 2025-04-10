“Gazetemizi yalnız bırakmayız” diyerek fedakarca sahip çıkan tüm okurlarımıza, teşekkür ediyoruz. SÖZCÜ, bir holding medyası değil; arkasında kamu kurumları, müteahhitler, ihale zenginleri yok. Gücünü sadece okurlarından alan, gayesi halkın doğru, özgür ve özgün haber alma hakkını savunmak olan SÖZCÜ ailesini yalnız bırakmayan okurlarımız sayesinde kalemimiz her gün daha da güçlü… Halkın bağımsız SÖZCÜ’sünü, bayilerde gazete bırakmayarak, Türkiye’nin açık ara en çok satan gazetesi yaptığınız için size minnettarız. Her gün gazetesini almak için bayiye koşan okurlarımız, “Haber alma kaynağımızın sürekli takipçisi olacağız” dedi.

Kuyumcu Kenan Örnek

Aklımdan geçeni SÖZCÜ yazıyor

“SÖZCÜ gazetesini 10 senedir her gün alıyorum. Yapılan haksızlıkları kabul etmiyorum. Tek taraflı, orantısız güç gibi bu yapılanlar. Çevremdeki insanlar da gazetenizi alıyor. Aklımdan geçeni SÖZCÜ yazıyor.”

20 yıllık esnaf Mine Sarı

Bu gazete benim gazetem

“Hem SÖZCÜ hem de KORKUSUZ gazetesini çıktığı günden beri alıp okuyorum. Haberleri SÖZCÜ televizyonundan takip ediyorum. Bu gazete benim gazetem, haberleri benim görüşlerimi yansıtıyor.”

Fotoğrafçı Gökhan Arıkan

Her gün alıyorum yanınızdayız

“Gazetenizi her gün alıyorum. SÖZCÜ’yü destekliyoruz, doğruları yazıyorsunuz. Sabahları önce internet ve sosyal medyadan yazarları okuyorum. Başarılar diliyorum.”

45 yıllık esnaf Ali Rıza Uncu

Gerçekleri yazıyorsunuz

“Gazetenizi internetten okuyorum ayrıca aboneyim. Yılmaz Özdil’in gazetenize geri dönmesine de çok sevindim. Halka verilmesi gereken haberleri veriyorsunuz, gerçekleri yazıyorsunuz.”

Mağazacı Melek Aktaş

Güne SÖZCÜ ile başlıyorum

“SÖZCÜ susmaz, bizim haber alma kaynağımız yıllardır SÖZCÜ… Güne SÖZCÜ Gazetesi ile başlıyorum. Doğruları yazdığınız için sürekli takipçisiyim. RTÜK’ün televizyona verdiği cezadan sonra daha da bağlandım.