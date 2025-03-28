RTÜK, İmamoğlu yayınlarını gerekçe göstererek ceza yağdırdı. RTÜK tarihinin en ağır cezalarından biri olan 10 günlük karartma cezası SÖZCÜ TV'ye verildi. SÖZCÜ TV'ye verilen bu ağır ceza dünya basınında da geniş yer buldu. "Basına sansür, gazetecilerin diline kilit, Türk TV’sine yayın yasağı, Türkiye medyayı hedef aldı“ başlıklarıyla haberler yapıldı.

RTÜK’ün, anayasal bir hak olan eylemleri yayınlamasına verilen 10 günlük yayın yasağı, anında Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Sırpça, Boşnakça ve diğer bütün dillerdeki medya tarafından, eylem fotoğraflarıyla duyuruldu.

Bu ülkelerin en çok okunan gazeteleri, internet siteleri ve sosyal medya platformları hem AP, Reuters, DPA, AFP gibi haber ajanslarından, hem de kendi kaynaklarından aldıkları haberleri okurlarına duyurdu. İşte bu manşetlerden birkaçı;

BILD (Almanya): Ağızlara kilit. Türkiye’nin muhalif sesi SÖZCÜ TV susturuluyor. RTÜK, muhalif yayın organı SÖZCÜ TV’ye 10 gün yayın yapma yasağı getirdi. RTÜK’ün gerekçesinde, sokaklardaki yasal eylemlerin gösterilmesi "Halkı kışkırtma ve nefret olarak" öne sürülüyor.

ORF TV (Avusturya): Türkiye, medyaya karşı harekete geçti. Muhalif politikacı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye, ülkedeki eylemleri haber yapan medyayı hedef almaya başladı. Muhalif kimliği ile bilinen SÖZCÜ TV’ye 10 günlük yayın yasağı getirildi. RTÜK’un bu kararı büyük şaşkınlıkla karşılandı.

KÖLNISCHE RUNDSCHAU, KÖLNER STADT ANZEIGER (Almanya): Türkiye’nin TV izleme komitesi (RTÜK), muhalif televizyon kanalına 10 gün yayın yasağı getirdi. Yasağın gerekçesi, halkı kışkırtma ve nefret söylemi olarak belirtiliyor. Medyaya baskılar bitmiyor. BBC’nin bir muhabiri sınır dışı edildi. Pazartesi günü de AFP’nin bir muhabiri ile Türk gazeteciler tutuklanmıştı.

DEUTSCHLANDFUNK (Almanya): Türkiye’de muhalif TV kanalı SÖZCÜ’ye 10 günlük yasak. RTÜK, muhalefetin sesini kesmek için harekete geçti. SÖZCÜ TV’nin tek suçu, ülkede İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto edenleri yayınlamak. RTÜK eylemlerin yasa dışı olduğu, dolayısıyla yayının da yasa dışı olduğu mantığında.

FRANCE 24 (Fransa): Türkiye, eylemleri ve eylemcileri haberleştiren Türk muhalif kanalı 10 gün kapatıyor. Sadece muhalefete yayın yasağı değil, diğer gazeteciler de baskı altında. Bir BBC muhabiri sınır dışı edildi.

BALKAN INSIGHT: Türkiye’nin özel TV’leri denetleyen kuruluşu RTÜK, sokak eylemlerini haber yapan televizyonlara ağır cezalar verdi. En ağırı ise SÖZCÜ tv’ye verilen 10 günlük yayın durdurma yasağı oldu.

X PLATFORMU VE YAHOO HABERLERİ: Türk TV’lerini izleme- denetleme kurumu olan RTÜK, muhalif kanal SÖZCÜ TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası verdi. Bu ağır cezanın tek nedeni, İmamoğlu’nun tutuklanmasından sonra zaten haber olan sokak eylemlerini yayınlamak.

N-TV (Almanya): Türkiye, muhalif televizyonun fişini çekiyor. Türkiye’de protesto eylemleri devam ederken, haber yaptığı için bir televizyon kanalı kapatılıyor. Bir muhabir sınır dışı ediliyor. SÖZCÜ TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası verilirken, muhalefet bunun anayasaya kesin aykırılık olduğunu belirtiyor.

BBC Türkçe: RTÜK, SÖZCÜ TV’ye 10 gün ekran karartma cezası verdi. RTÜK, İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir’den yaptığı canlı yayınlarda, "Halkı kin ve düşmanlığa teşvik ettiği" gerekçesiyle SÖZCÜ TV’ye 10 gün yayın durdurma cezası verdi. CHP’nin RTÜK önünde protesto yapmasının engellendiği belirtiliyor.