SÖZCÜ 17 Aralık 2025 günü terörist başı Abdullah Öcalan için İmralı’da konut inşa edildiğini yazdı. Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü (CTE) ile Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) başta olmak üzere bazı kamu kurumları açıklama yapıp haberi yalanlamaya çalıştı.

Aradan 9 ay geçti Öcalan için hazırlanan konut bitti, açıklamayı da bizzat Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli yaptı. 9 ay önce SÖZCÜ’yü yalanlamaya çalışanları, bu kez Bahçeli yalanladı ve “İmralı’da konforlu bir ev yapıldı” dedi.

Ceza Tevkif Evleri Müdürlüğü “İmralı’da villa ya da özel konut inşası veya tahsisi söz konusu değildir, bu tür haberler kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir” dedi. Yandaş medya ertesi gün “SÖZCÜ’ye yalanlama” başlıklarıyla çıktı.