Dün saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Ramazan S., iddiaya göre, sözde aşık olduğu Nursel S.’yi takip edip, sokakta durdurdu. Paniğe kapılarak yere düşen Nursel S., Ramazan S. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Nursel S.’nin çığlık atarak yardım istemesi üzerine şüpheli Ramazan S. kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Nursel S., Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada şüpheliyi gözaltına aldı. Ramazan S.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.