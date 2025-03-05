Sözcü TV'de duayen gazeteci Uğur Dündar ile Arena, bu hafta da internet üzerinden kumara alıştıranları ele aldı.

İnternet üzerinden kumara yönlendiren bu platformun, çocukları ve gençleri hedef alarak büyük tehlike saçmasının yanı sıra şans faktörüne dayalı olarak kazanç sağlayıp milyonlarca dolarlık bir hareketlilik gerçekleştirdiği tespit edildi.

Arena, ele aldığı Kıbrıs merkezli Keydrop adlı platformun, oyun içi eşyalar karşılığında kullanıcılarından ödeme aldığını ve şans oyunlarıyla büyük kazanç vadederek sanal kumar ortamı yarattığını ortaya çıkardı.

E-SPOR TAKIMLARINA SPONSOR DA OLMUŞ

Keydrop'un, Türkiye'de dijital platformlardaki yayıncılara reklam verdiği ve birçok ödeme yöntemiyle 18 yaşından küçük kullanıcıların da bu sisteme katılmasına olanak sağladığı belirlendi. Şirketin e-spor takımlarına sponsor olduğu ve hatta bu takımlardan biri tarafından eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da davet edildiği etkinlikler düzenlediği ortaya çıktı.

OYUN İÇİ SATIN ALMALAR YAPILIYOR

Bu sözde oyun platformunda ödeme yaparak kasalar açan oyuncular, oyun içi karakterler için rastgele giysi ve aksesuar kazanıldığı görüldü. Sistemde kazancın tamamen şansa dayalı olduğu görülürken yayıncılarla yapılan özel anlaşmalarla belirli kişilere daha yüksek kazanma oranı tanındığı belirtildi.

TÜRKİYE DE ENGELLİYOR AMA...

Avrupa ve dünyada birçok ülke Keydrop'u "kumar sitesi" olarak tanımlayarak yasakladığı öğrenildi. Türkiye'de de Bilgi Teknolojileri Kurumu, Haziran 2024 ve Şubat 2025'te Keydrop'u erişime engelledi. Ancak platform, her seferinde kısa süre içinde farklı adreslerle yeniden açıldı.

13 MİLYONU AŞKIN KULLANICI

Platformun 13 milyonu aşkın kullanıcısı olduğu belirtilirken, 18 yaş sınırı bulunmadığı ve çocuk yaşta birçok kişinin bu sistemin içine çekildiği öğrenildi.

Mali Suçları Araştırma Kurumu (MASAK) verilerine göre, 2022-2024 yılları arasında 280 binden fazla banka hesabının yasa dışı bahis tahsilatı için kullanıldığı tespit edildi. Bu hesaplar aracılığıyla büyük miktarlarda paranın suç örgütlerine aktarıldığı belirlendi.

2024'ün ilk 9 ayında, MASAK tarafından 183.260 yasa dışı bahis sitesi tespit edildi ve erişim engeli getirilmesi için ihbarda bulunuldu. Engellenen sitelerin büyük bir kısmının ABD, Ermenistan ve Hollanda merkezli olduğu ortaya çıktı.

7 MİLYAR LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Türkiye'de yasa dışı bahis nedeniyle milyarlarca liralık haksız kazanç sağlandığı ortaya çıktı. 2023'te 500 milyon lira ve 5,5 milyon dolarlık yasa dışı bahis işlemi teşebbüs aşamasında engellenirken 2024'te yasa dışı bahis hesaplarında 7 milyar liralık kazanç tespit edildi.