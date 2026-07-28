Doruk Madencilik işçilerinin aylardır süren hak mücadelesi yeniden alevlendi. Eskişehir’den Ankara’ya yürüyüp günlerce eylem yaptıktan sonra Enerji, Çalışma ve İçişleri bakanlıklarının verdiği ödeme sözü üzerine Ankara’dan ayrılan işçilere hakları yine ödenmedi. Bakanların sözüne rağmen 3 aydır kıdem tazminatları ödenmeyen, maaşları verilmeyen işçiler Yıldızlar SSS Holding’in önünde eyleme başladı. İşçiler alacakları ödeninceye kadar holdingin önünden ayrılmayacaklarını söyledi.

Eyleme ilişkin SÖZCÜ’ye bilgi veren Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talih Kocabıyık, Doruk Madencilik’in 580 işçinin toplam 160 milyon liralık alacağını tüm sözlere rağmen ödemediğini söyledi.

Şirketin ‘para yok’ bahanesiyle ödemeleri yapmadığını söyleyen Kocabıyık, “Bizim yalanlara karnımız tok. Yeniden eyleme çıktık. Bu sefer alacaklarımızı tahsil edinceye kadar 7 gün 24 saat burada olacağız” dedi.

Eylem alanında kullandığı ilaçları gösteren işçi Murat Kaya, “Kolesterol ilacı kullanıyorum, tansiyon ilacı kullanıyorum, kalp ilacı kullanıyorum. Çalışma Bakanlığı’na hakkımı helal etmiyorum. O da garantörlük sözü verdi. Onun sözü de yerde kaldı” dedi.

BAKANLIK SÖZ VERMİŞTİ

Eylem alanında konuşan bir işçi, “TMSF’den alacaklarımız var, maaşlarımız var. Onlara hep söz verdi ama vermedi. Soğan ekmeğe, muhtaç koydu bizi. Biz şimdi burada yiyoruz ama evdekiler ne yer, ne içer bilemiyoruz. Oraya da bir şey götüremiyoruz” dedi.

Murat Kaya isimli işçi ise 2012’den bu yana çalıştığını, 2024’te emekli olduğunu ve yine de çalışmaya devam ettiğini kaydetti. Kaya, emekli olunca tazminatını ve geçen aya ait ücretini alamadığını söyleyerek, “Çalışma Bakanlığı bize Temmuz’un 23’ü diye söz verdi. Artık şirketle muhatap olmuyoruz, Çalışma Bakanlığı ile oluyoruz” diye konuştu.

Çadır yasak yerde yatacaklar

Alacaklarını tahsil edebilmek için Ankara’da eylem yapıp bakanlıklarla görüştüklerini, sonunda da ödeme sözü aldıklarını belirten Sendika Şube Başkanı Talih Kocabıyık, “Devletimizin, bakanlarımızın verdiği sözleri boşa çıkarmaya kimsenin yetkisi yoktur. Masada bir söz verildiyse herkes elini taşın altına koymak zorundadır” dedi. Kocabıyık, yasak olduğu için işçinin holding önünde çadır açamadığını, bu nedenle haklarını alana kadar çimlerin üzerinde 7 gün 24 saat nöbet tutacaklarını söyledi.