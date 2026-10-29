Sosyal medya paylaşımlarıyla zaman zaman gündeme gelen Biricik Suden, geçtiğimiz aylarda çocukların ağlamasına ilişkin sözleriyle tepki çekmişti.

Suden, daha önce yaptığı açıklamada, “Çocuk viyaklamasına dayanamam, en rahatsız olduğum şeydir. Çocuk ağlamasına hiç dayanamam, babam da öyleymiş. Ağladığımız zaman çıkarmış evden” ifadelerini kullanmıştı.

HASTALIĞINI ANLATTI

Katıldığı bir programda konuya açıklık getiren Suden, seslere karşı hassasiyetinin nedenini anlattı. Çocukların ağlaması veya bağırması karşısında yaşadığı rahatsızlığın istem dışı olduğunu belirten Suden, misofonya hastalığı bulunduğunu söyledi.

Suden, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Benim misofonya hastalığım var. Seslere karşı aşırı duyarlılık olarak tanımlanıyor. Çocuk ciyaklayınca, elimde olmadan çok rahatsız oluyorum. Çocuktur tabii ki ağlayıp, bağıracak. Benim çocukla sorunum yok. Ebeveynlerin davranışlarını doğru bulmuyorum.”

Biricik Suden, açıklamasıyla çocukların ağlamasının ve bağırmasının doğal olduğunu kabul ettiğini vurguladı. Yaşadığı rahatsızlığın çocuklara yönelik bir tutumdan kaynaklanmadığını belirten Suden, asıl eleştirisinin ebeveynlerin davranışlarına yönelik olduğunu ifade etti.