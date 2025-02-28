Bursa'nın Kestel İlçe Belediyesi'nin iştiraki Kesbeltaş A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Kestel Belediyesi'nin, Kesbeltaş A.Ş. ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi her iki kesimi de memnun etti.

Kestel Belediyesi’nin düzenlediği törende imzalanan toplu sözleşme ile en düşük personel maaşı 46 bin 100 TL oldu. Yapılan zamların yanı sıra Kesbeltaş A.Ş.'ye bağlı 223 personelin sosyal hakları da iyileştirildi.

Sözleşme kapsamında işçilere, Kurban Bayramı'nda 6 bin TL, Ramazan Bayramı'nda ise 4 bin TL ikramiye verilecek. Anlaşma, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ve Hizmet İş Sendikası Bursa Şube Başkanı Mustafa Yavuz'un imzaladığı sözleşme ile sağlandı.

Kesbeltaş A.Ş. personelleri sevinçle karşılanan mutabakat için, Belediye Başkanı Ferhat Erol’a teşekkür etti.