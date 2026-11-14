Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yapılan güncellemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan yeni düzenleme ile kamuda görev yapan sözleşmeli personelin özlük hakları, ücret ödeme takvimi, disiplin süreçleri ve görev değişikliği prosedürleri yeniden yapılandırıldı.

HASTALIK VE REFAKAT İZNİNE YENİ KURALLAR

Düzenleme kapsamında sözleşmeli personele hastalık izninin yanı sıra hasta yakınına bakabilmesi için refakat izni hakkı tanındı.

Hastalık nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) geçici iş göremezlik ödeneği alan çalışanların bu tutarları, alacakları sözleşme ücretinden mahsup edilecek.

İzin süresinin bitiminde görevine dönmeyen personelin sözleşmesi feshedilebilecek. Öte yandan, kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanılan hastalık izinleri yeni süre hesaplamalarına dahil edilmeyecek.

MAAŞLAR AY BAŞINDA PEŞİN ÖDENECEK

Sözleşmeli personelin ücret ödeme sisteminde peşin ödeme esasına geçildi. Buna göre maaşlar her ayın başında peşin olarak hesaplara yatırılacak. Personelin ay dolmadan görevinden ayrılması halinde, çalışmadığı günlere tekabül eden ücret geri alınacak.

Ancak memur kadrosuna geçiş, emeklilik veya vefat gibi durumlarda ayın kalan günleri için herhangi bir ücret iadesi talep edilmeyecek.

DİSİPLİN İŞLEMLERİNDE MEMUR MEVZUATI ESAS ALINACAK

Sözleşmeli çalışanların disiplin süreçlerinde devlet memurlarına uygulanan disiplin hükümleri geçerli olacak. Maaştan kesme cezasının gündeme gelmesi durumunda, personelin toplam ödemesinden belirlenen oranda kesinti yapılacak.

Daha ağır yaptırım gerektiren hallerde ise disiplin kurulu kararı ve yetkili amirin onayı ile sözleşme sonlandırılabilecek. Ayrıca temel eğitim, hazırlayıcı eğitim veya staj aşamalarında başarısız olanların da görevine son verilebilecek.

GÖREVE BAŞLAMA SÜRELERİ NETLEŞTİ

Yeni bir göreve atanan sözleşmeli personelin işe başlama takvimi, görev yerinin konumuna göre belirlendi:

Aynı yerdeki görevlendirmeler: Tebligatı izleyen ilk iş günü görev başı yapılacak.

Başka yerdeki görevlendirmeler: Bildirim tarihinden itibaren 15 günlük mehil müddeti tanınacak ve bu sürenin bitimini takip eden iş günü göreve başlanacak.

Ayrıca personelin aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini doldurana kadar yapacağı kurum içi yer değişiklikleri belirlenen standart kurallara bağlandı.

KADROYA GEÇENLERE EĞİTİM MUAFİYETİ

Sözleşmeli statüde çalışırken temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj süreçlerini başarıyla tamamlayan personel, memur kadrosuna atandığında bu eğitimlerden muaf tutulacak.

Memur kadrosuna geçiş sebebiyle boşalan sözleşmeli personel pozisyonları ise doğrudan iptal edilecek. Kararın yürürlüğe girmesinden önce açıktan alım izni verilmiş olan boş pozisyonlar bu iptal uygulamasının dışında bırakıldı.