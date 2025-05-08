"Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümleri uyarınca Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından 5 Nisan 2025 tarihinde yazılı sınavlar yapıldı. 4 Şube müdürü ve 2 şef kadrosu için görevde yükselme sınavına toplam 19 aday katıldı. Gerçekleştirilen yazılı sınav sonrası yapılan sözlü mülakat sonuçları ise 5 Mayıs 2025 üniversitenin resmi sayfasından duyuruldu.

SÖZLÜ MÜLAKATIN GELDİĞİ DURUMU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Rektörlüğünü AKP’li eski vekil Cem Zorlu’nun yaptığı üniversitede görevde yükselme sonuçları sözlü mülakatın geldiği durumu gözler önüne serdi. Yazılı sınavda yüksek puan alan birçok adayın sözlü mülakatta düşük puan verilmesi nedeniyle elenmesi dikkat çekti.

YÜKSEK PUAN ALANLAR MÜLAKATTA ELENDİ

Liste incelendiğinde şefliğe yükselmek için girdiği yazılı sınavda 97,968 alarak birinci olan adaya mülakatta 75 puan verilerek birinci yedek yapıldığı belirlendi. Yine 93,886 puan alan başka bir adaya da mülakatta 75 puan verilerek liste dışı bırakıldığı görüldü.

SINAVDA 75, MÜLAKATTA 100

Listede yazılı sınavda 75 ve 73 puan iki adaya ise, ise mülakatta 100 puan verilerek şef kadrosuna yükseltildikleri saptandı.

Şube Müdürü kadrosunda da yine benzer durumla karşılaşıldı.90,92,ve 94 puan alan 3 adaya mülakatta 80-85 arası puan verilerek yedekte bırakıldı. 88-ve 90 puan alan iki adaya ise sözlü mülakatta 95 puan verilerek şube müdürlüğüne yükseltildiği belirlendi.