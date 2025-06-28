Arşivimiz tanığımdır!

18 yıl önceydi; ‘Sözümüz Namusumuzdur’ yeminiyle yola çıktık. Atatürk ışığımızdı, yolundan sapmadık. Anayasa’nın ilk 4 maddesinde vücut bulan Türkiye’nin devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, laik, demokratik ve hukuk devletini savunacağımıza ant içtik. Savunduk.

Halkın haber alma hakkını kutsal sayıp, bu ilkeye sadakatle sahip çıktık. Gücün ve güçlünün önünde eğilmedik. Hiç bir grubun, siyasi oluşumun sesi olmadık. Kalemimizi satmadık, bağımsız kaldık, habercilikten ödün vermedik.

Yüzbinler bu samimiyetimizi gördü. İlk günden bugüne desteğini esirgemedi. Her gün rızkından ayırdığı parayı verip gazete aldı. Biz de sadece gazetecilik yaparak ayakta kaldık. Okurumuzun desteğiyle 19’uncu yaşımıza girdik.

Bu süreçte duyulması istenileni değil, duyulması istenilmeyenleri gün yüzüne çıkardık. Gerçeği yazdık, algıyı bozduk. Bu yüzden de ambargoya uğradık, akreditasyon ayıbını yaşadık.

KUMPASLARI ÇIKARDIK

Kimse FETÖ diyemezken, biz FETÖ’nün ipliğini pazara çıkardık. Yurtsever subaylara kurulan kumpası afişe ettik. Yargı referandumunda hukukun üstünlüğüne darbe yapılacağı uyarısını yaptık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumunda, bunun Türkiye’ye uygun olmadığını belirttik. Uyarılarımızda haklı çıkınca operasyonlara hedef olduk. Arkadaşlarımız tutuklandı, gazetemiz susturulmak istendi. Her seferinde gazetesine güvenen okurumuz, arkamızda durdu. Onların desteğiyle tehditleri savurduk, operasyonları boşa çıkarttık, tüm iddialardan aklandık ama başta gazetemizin sahibi Burak Akbay’ın vatanına hasret yaşamak zorunda kalması olmak üzere ağır bedel ödedik.

Yaş günü pastasını Genel Yayın Yönetmenimiz Kenan Kurtkaya ile kesen Genel Müdür Asım Akgül, “SÖZCÜ, 18 yıl içinde operasyonlara maruz kaldı, arkadaşlarımız iftiralarla yargılandı ama aklandık” dedi.

EZENİN YANINDA OLMADIK

Önce sozcu.com.tr, ardından Korkusuz gazetesi ve son olarak SÖZCÜ TV ile büyüdük, Türkiye’nin sadece gazetecilik geliriyle ayakta duran tek bağımsız medya grubu olduk. Bugüne kadar tek bir gün, tek bir sütun, tek bir satır olsun ezenin yanında olmadık. Ezilenin koluna girdik, isyanının SÖZCÜ’sü olduk. Hakkını arayanlara, emek mücadelesi verenlere sayfalarımızı son satırına kadar açtık. Kamu kaynaklarının nasıl harcandığını takip ettik. Halk adına denetim görevimize samimiyetle bağlı kaldık. İşçi, emekli, çiftçi, memur, esnafın; işsizin, gençlerin, her yaşta genç kalanların dertleriyle dertlendik. Ülke sorunlarına çözüm bulunması için çırpındık. Demokrasinin, refahın, huzurun hakim olması için hak, hukuk ve adalet mücadelesinde ön saftaydık. Ve bugün dönüp arkamıza baktığımızda vicdan rahatlığıyla diyoruz ki; Türkiye için faydalı bir gazete olduk. Bugüne kavuştuk.

Sözcü Gazetesi 19’uncu yaşını Ankara’da da duayen gazeteci Emin Çölaşan öncülüğünde kutladı, Emin Özgönül ve çalışma arkadaşları mutluydu.

Bu süreçte yitirdiklerimiz de oldu. Ertuğrul Akbay abimizin zamansız ve erken kaybının sarsıntısını, onun anılarını yaşatarak atlattık. Yolculuğumuzda Bekir Coşkun ve Mehmet Türker abilerimizle, arkadaşlarımız Baki Avcı, Yüksel Şengül ve Ali Ekber Ertürk’ün kaybı canımızı yaktı. Son acıyı Kartalkaya’daki facia yaşattı. Yazarımız olmasından gurur duyduğumuz Türkiye’nin değeri Nedim Türkmen’i ve ailesini kaybettik. Onları unutamıyoruz, unutmayacağız.

YAZARDAN MUHABİRE

18 yılda gazetemize rehberlik eden Rahmi Turan, Emin Çölaşan, Necati Doğru, Uğur Dündar, Yekta Güngör Özden ve Saygı Öztürk abilerimiz, bize büyük güç katan Yılmaz Özdil gibi sözü eğip bükmeyen bir kalemimiz, son yıllarda aramıza katılan Naim Babüroğlu, Ege Cansen, Erdal Sağlam, Güney Öztürk, Sultan Uçar, Erman Toroğlu, Ercan Taner ve Yasin Yıldırım gibi yoldaşlarımız var. Mutfağımızda Doğan Satmış gibi bir duayen ile Oğuzhan Beyaz, Taylan Sığırcı, Deniz Bilici Göçmen ve her biri gazetecilik mesleğine yıllarını vermiş editörlerimiz görev yapıyor. Ankara’da haberin kaptanı Emin Özgönül’le deneyimli haberciler, yurt genelinde yöresinin derdiyle dertlenen muhabirlerimiz, gücümüze güç katıyor.

Sayfa sekreterlerimiz, baskı emekçilerimiz, idarecilerimiz, ulaştırma ve teknik servislerimizle bir büyük aileyiz. Ve sadece siz okurlarımız için varız. Şüphesiz ki; bir tek sizlere minnettarız.

Desteğiniz sürdüğü müddetçe yeni yaşlar alıp, gerçeği sadakatle yazmaya devam edeceğiz.

Hepinize bu gazeteyi hazırlayan, basan ve size ulaştıran ailem adına candan teşekkürler...

Kenan KURTKAYA

Genel Yayın Yönetmeni