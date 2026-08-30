Ankara Güvenpark’ta, sonrasında Kurtuluş Parkı’nda 47 gün boyunca sürdürdükleri direnişlerini sona erdiren er gaziler evlerine döndü. Özlük hakları için mücadele eden er gaziler; subay, astsubay ve uzman çavuş gazilerle eşit olanaklar istiyor. Gaziler, kendilerine verilen güvence üzerine TBMM’nin 1 Ekim’deki açılışını bekleyecek ve hakları için yapılacak yasal düzenlemeye katkıda bulunacak.

GÜVENCE VERİLDİ

Dün Kurtuluş Parkı’nda eylemlerinin son gününü geçiren ve bavullarını toplayan gaziler “Verilen güvencelerin gerçekleşmesini bekleyeceğiz” dediler. Er gaziler bavullarını alıp el sallayarak yaşadıkları şehirlere döndüler.

BEKLEYECEĞİZ

Şehit Yakınları ve Gaziler Platformu Başkanı Erdem Çerçioğlu son gün Türk bayrakları açan gazi arkadaşları ile vedalaştı ve yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Yaklaşık 50 gün beraber güldük beraber ağladık, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın yardımcı olacağını söylemesi üzerine Ekim ayı sonuna kadar bekleme kararı aldık. Ankara’da zor ama güzel günlerimiz oldu. Ankaralılar’a, Türkiye’ye, KKTC’li dostlarımıza, bizi yalnız bırakmayan halkımıza, arkamızda olan tüm siyasi partilere, ABB ile Çankaya Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. 48 güne girdik ve sonunda bir şeyler başardık. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz bir söz aldık sözün takipçisiyiz. Haklı mücadelemizde ara verdik ama çözüm çıkmazsa daha güçlü geliriz.”

Şafak operasyonuyla parktan çıkarıldılar

Er gaziler, 38 gün Güvenpark’ta kaldı, çimlerin üzerinde yattılar. Protez bacaklarını çıkarıp çimlerin üzerinde uyudular. Eylemleri ses getirdi. Siyasetçiler, emekli askerler ve TSK’dan ihraç edilen teğmenler desteğe geldi. Sadece iktidar partisinden ve ortağı MHP’den ziyaret eden, sorunlarını dinleyen olmadı. Şafak operasyonuyla Güvenpark’tan çıkarıldılar. Eylemlerini Kurtuluş Parkı’na taşıdılar.